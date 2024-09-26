Türkiye'de yükseköğretim mezunlarının beyin göçü oranı yüzde 2 TÜİK, 2021-2023 dönemi yükseköğretim beyin göçü verilerini paylaştı. Buna göre yükseköğretim mezunlarının beyin göçü oranı yüzde 2 oldu. Buna göre, araştırmanın yapıldığı zaman dilimi içinde 100 yükseköğretim mezunundan 2'si beyin göçüyle gitti.

Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021-2023 dönemine ilişkin yükseköğretim beyin göçü istatistiklerini açıkladı.

Yükseköğretim mezunlarının beyin göçü oranı 2015 yılında yüzde 1,6 iken, 2023 yılında yüzde 2,0 oldu. En yüksek beyin göçü oranına sahip bölüm moleküler biyoloji ve genetik olarak gerçekleşirken, mezunların en çok göç ettiği ülke ABD oldu.

2023 yılında yükseköğretim mezunu kadınların beyin göçü oranı yüzde 1,6, erkeklerin beyin göçü oranı ise yüzde 2,4 olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK BEYİN GÖÇÜ ORANINA SAHİP ALAN BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

En yüksek beyin göçü oranına sahip eğitim ve öğretim alanları; bilişim ve iletişim teknolojileri (yüzde 6,8), mühendislik, imalat ve inşaat (yüzde 4,4) ve doğa bilimleri, matematik ve istatistik (yüzde 2,6) oldu.

EN YÜKSEK BEYİN GÖÇÜ ORANINA SAHİP BÖLÜM MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK

Mezunların beyin göçü oranları incelendiğinde, en yüksek beyin göçü oranına sahip lisans programları sırasıyla, moleküler biyoloji ve genetik (yüzde 17,9), biyomühendislik (yüzde 10,2), işletme mühendisliği (yüzde 9,8), elektronik mühendisliği (yüzde 9,1), matematik mühendisliği (yüzde 8,9) ve bilgisayar mühendisliği (yüzde 8,4) oldu.

MEZUNLARIN EN ÇOK GÖÇ ETTİĞİ ABD

Bir lisans programını tamamlayanların göç etmek için tercih ettikleri ilk beş ülke sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri (yüzde 21,4), Almanya (yüzde 17,5), Birleşik Krallık (yüzde 11,2), Hollanda (yüzde 6,9) ve Kanada (yüzde 4,9) oldu.

ABD VE KANADA'YI EN ÇOK İŞLETME MEZUNLARI TERCİH ETTİ

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'ya göç eden mezunlar içinde en büyük paya sahip lisans programı işletme olurken, Almanya, Birleşik Krallık ve Hollanda'yı en fazla tercih eden mezunlar bilgisayar mühendisliği bölümünden oldu.

İLK KEZ YAYINLANDI

Resmi İstatistik Programında (2022-2026) yer alan Yükseköğretim Beyin Göçü İstatistikleri, ilk kez bu haber bülteniyle yayınlandı. Çalışma kapsamında, lisans eğitimini Türkiye'de tamamlayıp, mezuniyet sonrasında yurtdışında uzun süreli ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hakkında bilgiler üretildi.

Veri kaynağı olarak Yükseköğretim Kurulu (YÖK) mezun kayıtları ile İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü(nden (NVİGM) temin edilen kayıtlardan oluşturulan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) ve Merkezi Nüfus İdare Sistemi (MERNİS) bilgileri esas alındı.

Yükseköğretim beyin göçü istatistikleri eğitim ve öğretim alanı, bölüm, cinsiyet ve göç edilen ülke ayrımlarında paylaşıldı.