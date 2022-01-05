Geride bıraktığımız 2021'de Ay'ın evreleri, 1 yıl boyunca Türkiye'den çekilen fotoğraflarla birbirinden güzel manzaralar ortaya çıkardı.

Ay'ın evreleri, insanlık için tarih boyunca mevsimlerin değişimi, önemli dini ve kültürel ritüellerin habercisi olmuştur. Toplumlar; ekin, hasat zamanı ve avlanma dönemlerinde bile gökyüzünde ayın ne zaman yükseldiğine göre hareket etmiştir.

Amerikan yerlilerinin de her ay için isimler türetmelerinden, Ay'ın insan hayatında ve doğada kapladığı önemi anlamak mümkün. Ay'a verdikleri isimler mevsimin getirdiği bir özelliği hatırlatıyor.

Türkiye'den 2021 Ay manzaraları - Foto Galeri

AY'IN EVRELERİNİ FOTOĞRAFLARINA YANSITTI

Türkiye’de yaşayan fotoğraf sanatçısı İsa Turan ise eskiden verilen bu isimleri hatırlatarak 1 yıl boyunca ayın evrelerini görüntüledi.

KURT AYI

Turan ‘Kurt Ayı’ olarak isimlendirilen Ocak ayındaki dolunayı fotoğraflarken, drone üzerine yerleştirdiği bir kurt figürünü kullandı.

KAR AYI

‘Kar Ayı’ olarak isimlendirilen Şubat ayında ise Çanakkale Şehitler Abidesi Türk Bayrağı ve dolunayın eşsiz uyumu görenleri kendine hayran bıraktı.

SOLUCAN AYI

Turan ‘Solucan Ayı’ olarak isimlendirilen Mart ayında ise büyük bir yolcu uçağını dolunayın önünden geçerken yakalamayı başardı.

PEMBE AYI

‘Pembe Ay’ olarak belirtilen Nisan ayında Gediz Deltası Kuş Cenneti İzmir’de yakaladığı o anda ise flamingoların ayın önünden geçtiği görüldü.

ÇİÇEK AYI

‘Çiçek Ayı’ olarak bilinen Mayıs ayında ise dolunay İzmir’in Tirazlı köyünde görüntülendi.

ÇİLEK AYI İÇİN KIZI MELİSA OBJEKTİFİN KARŞISINA GEÇTİ

Çilek Ayı olarak isimlendirilen Haziran ayında ise İsa Turan’ın Kızı Melisa Turan objektif karşısına geçerek elinde taşıdığı çilek sepeti ile kartpostallık görüntüler oluşturdu.

GEYİK AYI

‘Geyik Ayı’ olarak isimlendirilen Temmuz ayında ise İzmir Sasalı Ormanı’nda kaydedilen görüntülerde bir geyiğin boynuzlarında taşıdığı dolunay masalsı kareler oluşturdu.

MERSİN BALIĞI AYI

‘Mersin Balığı Ayı’ olarak bilinen Ağustos ayında Uşak Ulubey’de kaydedilen fotoğrafa bir kişinin dolunayı balık tutar gibi tutmaya çalıştığı ve sırtındaki sepette taşımaya çalıştığı yansıtıldı.

HAYAT AYI

‘Hayat Ayı’ olarak adlandırılan Eylül ayında ise bir rüzgar değirmeni ortasında devasa büyüklükteki dolunay izleyenleri kendine hayran bıraktı.

AVCININ AYI

‘Avcının Ayı’ olarak isimlendirilen Ekim ayında ise modelin at üzerinde elinde ok ile verdiği fotoğraf İzmir Alaçatı’da kaydedildi.

KUNDUZ AYI

‘Kunduz Ayı’ olarak belirtilen Kasım ayında ise İzmir Yaman Dağı’nda kaydedilen görüntüde bir ağacın zirvesinde yerleşen dolunay görüldü.

SOĞUK AYI

‘Soğuk Ay’ olarak isimlendirilen Aralık ayı ise gün ışığı ile gözüken dolunay büyüleyici bir manzara oluşturdu.