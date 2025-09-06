Türkiye’nin bitki genetik kaynakları gen bankalarında korunuyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye’nin hububattan yerel bitki çeşitlerine ve yabani türlere kadar tüm bitki zenginliğinin tohumlarını gen bankalarında tasnif ve analiz ediyor.

Genetik kaynak niteliğindeki bitki materyalleri doğadan, çiftçilerden veya araştırma projelerinden temin edilerek genetik çeşitliliğin korunması amacıyla merkezlerde muhafaza altına alınıyor. Tarımda yaygın kullanılan tohumlar, iklim değişikliği ve salgın hastalıklara uyum için geliştirilerek ıslah çalışmalarında kullanılıyor.

YEREL ÇEŞİTLER, SİSTEMATİK OLARAK TOPLANIYOR

Gıda güvenliği açısından kritik öneme sahip yerel çeşitler (ata tohum) sistematik olarak toplanıyor, tanımlanıyor ve gen bankalarında korunarak yeni çeşit geliştirme çalışmalarında kaynak olarak değerlendiriliyor.

2020-2022 YILLARINDA 1537 YEREL ÇEŞİT MUHAFAZAYA ALINDI

Ülke genelinden Bakanlığa ulaştırılan toplam 1537 yerel çeşit örneği, İzmir Ulusal Tohum Gen Bankası ve Ankara Türkiye Tohum Gen Bankası’nda güvenli şekilde muhafaza ediliyor. İlk etapta 37 yerel çeşit tescil edilirken, bu yıl itibarıyla 49 yerel çeşit tescilli olarak kayıt altında bulunuyor.

GEN BANKALARINDA BİNLERCE TOHUM VE CANLI ÖRNEK

İzmir’deki Ulusal Tohum Gen Bankası’nda 3 bin 99 türe ait 59 bin 150 tohum örneği korunuyor. Ankara’daki Türkiye Tohum Gen Bankası’nda 1,402 türe ait 63 bin 600 tohum örneği muhafaza ediliyor. Ayrıca 18 arazi gen bankasında 107 türe ait 10 bin 108 canlı örnek ve 6 araştırma enstitüsünde 1,000 türde yaklaşık 7 bin popülasyona ait geofit (soğanlı ve yumrulu süs bitkisi) bulunuyor.

ÇİFTÇİLERDEN VE VATANDAŞLARDAN BİNDEN FAZLA BAĞIŞ

Ülkenin genetik kaynaklarını korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla çiftçiler ve vatandaşlar tarafından Bakanlığa 1000’i aşkın yerel bitki ve tohum bağışı yapıldı.