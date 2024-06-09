Türkiye'nin en güneyinde bereketli hasat Hatay'ın Yayladağı ilçesinde başlayan çilek hasadı 40 dereceyi bulan sıcakta zorlu şartlarda devam ediyor. Hava sıcaklığından etkilenmemek için günün ilk ışığıyla hasada başlayan çiftçiler, serinleyebilmek için litrelerce su tüketiyorlar.

İHA

Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da yaz mevsiminin gelmesiyle birçok meyvede hasat başladı.

Bereketli topraklarda yetişen Yayladağı çileğinde hasat 40 derecenin üstüne çıkan sıcak havada zorlu şartlarda devam ediyor.

Türkiye'nin en güneyinde yer alan ve Afrika sıcaklarından nasibini alan bölgede çiftçiler, hasat için günün ilk ışıklarıyla tarlaya akın ediyorlar.

Yurt içinde birçok il başta olmak üzere Rusya ve Gürcistan'a ihraç edilen ve damaklarda tat bırakan Yayladağı çileği tarladan 45 TL'den alıcı buluyor.

Sıcak havada hasada devam eden vatandaşlar, serinleyebilmek için litrelerce su tüketiyorlar.

“10 litreden fazla su tüketiyoruz, içmek ve serinlemek için”

Sıcak havadan dolayı burnunda kanama gerçekleştiğini ve serinlemek için 10 litreden fazla su tükettiğini dile getiren Mehmet Kaya, “Hatay'da hava çok sıcak, 40 dereceyi bulan sıcak var. 10 litreden fazla su tüketiyoruz, içmek ve serinlemek için. Ben üniversite sınavına hazırlanıyorum, bir yandan da babama yardım ediyorum. Çilek hasadı yapıyoruz, sıcakta çok zor oluyor. Kafamızdan aşağı su dökerek, soğuk su içerek ve dondurma yiyerek serinlemeye çalışıyorum. Benim de sıcakta burnum kanıyor, sıkıntı çıkıyor” dedi.

“Çileğimiz; yurt içinde Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul başta olmak üzere Rusya'ya ve Gürcistan'a satılıyor”

Damaklarda tat bırakan Yayladağı çileğinin Rusya ve Gürcistan'a ihracat yoluyla gittiğini ve ürünün tarladan 45 TL'ye alıcı bulduğunu söyleyen çiftçi Ahmet Kaya, “Meşhur Yayladağı çileğimiz hasadı için halkımız seferber olmuş durumda hasat yapılıyor. İnşallah çileğimizin en güzel fiyatlara satılmasını istiyoruz. Hasadımız bereketli. Marketlerde çileğimiz 100 TL bandında, direk üreticiden tüketiciye giderse yiyende daha iyi faydalanır biz de daha iyi faydalanırız. Şu an tarlada 45 TL, fiyattan memnun değiliz açıkçası. Sıcaktan dolayı 5 buçuk da tarlaya girmek zorundayız. Çileğimiz; yurt içinde Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul başta olmak üzere Rusya'ya ve Gürcistan'a satılıyor” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)