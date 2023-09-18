Türkiye'nin İlk Probiyotikli Nudo Noodle'u: Sağlık ve Lezzeti Buluşturan Yenilik! Eriş Un ve Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi iş birliği ile Türkiye'de bir ilk olan Doğal Probiyotikli Nudo Noodle'ı hazırladı.

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Hazır yemek tüketimi gün geçtikçe artıyor ve insanlar artık yedikleri gıdaların içeriğini sorgulayarak, sağlıklı olup olmadığına dair araştırmalar yapıyorlar. Bu ihtiyaçları karşılamak ve sağlıklı bir alternatif sunmak amacıyla Eriş Un ve Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi iş birliği ile Türkiye'de bir ilk olan Doğal Probiyotikli Nudo Noodle'ı hazırladı. Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenen Türkiye 1. Gıda Mikrobiyolojisi Kongresi'nde ön lansmanı gerçekleştirilen Probiyotikli Nudo Noodle, sektör profesyonellerinden tam not aldı.

Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanlığı ile ilki gerçekleştirilen Türkiye 1. Gıda Mikrobiyolojisi Kongresi, gıda alanında uzman isimleri bir araya getirdi. 13-16 Eylül tarihleri arasında Erzurum'da gerçekleştirilen kongrede, bilim insanları gıda mikrobiyolojisinde önemli bilgileri meslektaşlarıyla paylaştı. Birbirinden değerli isimler farklı konuları ele aldığı konferansta Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Enes Dertli "Probiyotikli Noodle üretimi olan Nudo Noodle Modeli"ni değerlendirdi.

Probiyotikli Noodle üretimi ile ilgili yaptığı açıklamada Nudo Noodle, sindirim sistemi sağlığını desteklemek ve vücudu daha sağlıklı hale getirmek için özel olarak formüle edilmiş probiyotikler içerdiğini belirten Prof. Dr. Enes Dertli, "Probiyotikler, sindirim sistemi sağlığını destekleyen yararlı mikroorganizmalar olarak bilinir. Bu probiyotikler, sindirim sağlığını destekleyerek bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücuda faydalı mikroorganizmalar ekleyerek genel sağlığı iyileştirmede etki eder. Noodle sektörü ülkemizde hızla büyümekte ve özellikle 7-28 yaş arası tüketiciler arasında en hızlı büyüyen gıda kategorilerinden biri haline geldi. Üniversite sanayi iş birliği kapsamında gerçekleştirilen bu çalışma ile Noodle'ın fonksiyonel bir ürün olarak değerlendirilebilirliğine katkı sağlamak amacıyla ülkemizde ilk defa Probiyotikli Noodle üretimi gerçekleştirilmiştir. Böylece hem gençler tarafından çok fazla tüketilen Noodle'ı insan sağlığının devamlılığı noktasında katkı sağlayabilen bir ürün haline getirmek hem de Noodle ile ilgili gereksiz manipülasyonlara son vermek hedeflenmiştir" açıklamalarında bulundu.

Koruyucu, Renklendirici Ve Kimyasal Lezzet Arttırıcı İçermez

Nudo Noodle markası, temelleri 1920’de atılan Türkiye’nin en köklü gıda kuruluşlarından biri olan Eriş bünyesinde yer alıyor. Aynı Eriş çatısı altında 1974 yılından bugüne, ev hanımlarının çok yakından tanıdığı ve severek kullandığı Eriş Un markası da üretiliyor. Nudo’nun hamurundaki lezzetin arkasında Türkiye’nin ilk lezzet ödüllü markası Eriş Un’dan gelen deneyim çok önemli bir yer tutuyor. Nudo Noodle, diğer Eriş markaları gibi tamamen Helal ve Güvenilir Gıda standartlarına uygun, yerli ve milli olarak üretiliyor ve içerisinde renklendirici, yapay koruyucu ve Çin Tuzu olarak bilinen kimyasal lezzet arttırıcı MSG (Monosodyum Glutamat) bulunmuyor.