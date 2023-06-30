Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü ziyaretçi akınına uğradı 9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen tatilciler, soluğu Salda Gölü’nde aldı. Salda Gölü'ne gelenler, bolca fotoğraf çektirip manzaranın tadını çıkardı.

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Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından vatandaşlar, tatil beldelerine ve memleketlerine akın etmeye başladı.

Tatilin keyfini süren bazı vatandaşlar ise Türkiye'nin en önemli yerlerinden birisi olan Salda Gölü'ne akın ediyor.

Salda Gölü’ne gelen tatilciler Beyaz Adalar bölgesinde bol bol hatıra fotoğrafı çekip halk plajı bölgesinde ise göle girerek tatilin tadını çıkardı.

"Meşhur olunca insanlar hor kullandı"

Burdur’un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Köyü’nde yaşayan Ömer Akalın Salda Gölü’ne her zaman ziyaret ettiğini ancak bu sene geçen seneye göre daha az ziyaretçinin geldiğini belirterek, “Salda Gölü meşhur olalı bir 5 yıl oldu sanırım. Ama gerçekten çok güzel bir yer, önceden de öyleydi.

Meşhur olunca insanlar biraz hor kullandılar ama olsun hala çok güzel. Türkiye’nin Maldivleri sayılabilir. Bu sene şöyle bir baktığımızda çok bir kalabalık görünmüyor ama geçen sene buralar komple doluydu.” dedi.

"Herkes gelip burayı görmeli"

Salda Gölü’nü İzmit’ten günübirlik gelerek burayı ziyaret eden Emre Kutal, “Tatil amacıyla Muğla tarafına gitmiştik. Oradan dönerken buraya uğrayıp bu güzelliği görmek istedik. Burası dünyanın en güzel yerlerinden birisi. Bizim için bir miras açıkçası. Bu güzelliği korumamız gerekiyor. Biz çocuklarımıza göstermek istedik ülkemizde böyle güzelliklerin var olduğunu.

Ben açıkçası bu kadar temiz olmasına çok şaşırdım. Koruma altına almışlar sanırım 2 sene önce, iyi yapmışlar. Çünkü böyle yerleri maalesef bizim insanlarımız temiz tutamıyor, kaybediyoruz tek tek. Herkesin gelip burayı görmesini istiyoruz” açıklamasında bulundu.

"Çok beğendik ve memnun kaldık"

Bir başka ziyaretçi Betül Orak ise “Salda'yı göremeye Denizli’den geldik. Burası çok güzel. Belirli bir alana kadar girilmesi korunması açısından çok iyi olmuş. Çünkü kumsalın o beyazlığını bozmuyor gelenler, korunuyor bu şekilde. Çok beğendik çok memnun kaldık.” sözlerini sarf etti.

Timler görev başında

Silifke’den gelen Taylan ve Hülya Bilgen çifti de Salda Gölü’nü çok beğendiklerini bembeyaz kumlarına hayran kaldıkları dile getirdiler.

Aslen Kazakistanlı olan ve 5 senedir Türkiye’de yaşayan Elena Serin, Salda Gölü hakkında, “Buraya ilk defa geldik. Çok güzel görünüyor. Tanrı’ya teşekkür ederim burada yaşadığımız için ve burayı görmeyi bize nasip ettiği için. Herkesin bayramını kutlarım.” derken eşi Veli Serin’de burayı haberlerden gördüklerini ve gelip görmek istediklerini dile getirdi.

Salda Gölü jandarma timleri, özel güvenlik görevlileri, ve kameralar ile 7/24 izlenerek ziyaretçilere güvenli bir ortam sağlıyor.