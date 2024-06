İHA

Bisiklet gezgini 48 yaşındaki Ömer Töremen, 10. Türkiye turuna başladı. 3 yıl aradan sonra Samsun’un Bafra ilçesine üçüncü kez geldi. Bisiklet yolculuğunda doğada ağaçların altında ve ormanlık alanlarda çadır kurmadan kalan Töremen, doğal ortamlarda bulduğu meyvelerle beslendiğini söyledi.

Bafra’da Fener Burnu'nda deniz kenarında 2 gece konaklayan Töremen, "Gaziantep’te yaşıyorum. 2017’den beri bisiklet turları düzenliyorum. Bu süreçte 126 bin kilometre yol yaptım. Türkiye’yi 9 kez turladım, 81 ili ve 850 ilçeye gördüm.” dedi.

"Bu bende hastalık oldu"

Bisiklet macerasını anlatan Töremen, şu ifadeleri kullandı:

"Her halde adrenalin yolu beni daha çok motive ediyor"

Karlı havada gittim. Zorluğu seviyorum. Her halde adrenalin yolu beni daha çok motive ediyor. O yüzden heyecanı yüksek tutacak güzergahlardan gidiyorum. Anadolu bir başka. On kere de turlasan, 20 kere de turlasan hiç usandırmıyor. Çok güzel bir ülkemiz var, bunun kıymetini bilelim. 3-5 sene daha yollarda olmayı düşünüyorum. Ondan sonra bu bacaklar bizi taşımayacak. Şu aşamada 126 bin kilometreye geldim. 150 binlerde bırakırım diye düşünüyorum büyük bir ihtimalle. Ondan sonra da yerleşik bir hayata geçeceksem denize kıyısı olan bir yeri tercih etmek isterim veya göl su olacak. Her yerde insan kazanıyorum her şeyden önce. Tanıştığım insanlar hep güzel insanlar oluyor. Bu turların en büyük artısı da bu. Her şeyden önce dost kazanıyorum.