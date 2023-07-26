Tuz Gölü’ndeki renk değişimi ziyaretçilere görsel şölen sunuyor Tuz Gölü’nde yaşanan renk değişimi, gölü ziyaret edenlere görsel şölen yaşatıyor.

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AA & Ensonhaber

Türkiye'nin tuz ihtiyacının yüzde 70'inin karşılandığı, Konya, Aksaray ve Ankara illerinin kesiştiği bölgede bulunan Tuz Gölü, kendine özgü doğal yapısı ile UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor.

Zararlı güneş ışınlarına karşı beta-karoten üretiyor

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği göldeki algler, sıcaklığın ve tuzluluğun arttığı yaz dönemlerinde kırmızı renkli beta-karoten madde üreterek güneş ışınlarının zararlı etkilerinden kendisini koruyor.

Tuz Gölü’ndeki renk değişimi ziyaretçilere görsel şölen sunuyor - FOTO GALERİ



Halo bakteriler, gölü pembe-kırmızıya boyuyor

Yine bu dönemde halo bakteriler ise fazla ürediği için gölün rengi pembe veya kırmızı renge bürünüyor.

Tuz Gölü’nün büyük bir kısmı yaz aylarında tuzun yüzeye çıkmasıyla beyaza bürünüyor.

Gölde yaşanan bu değişim ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.