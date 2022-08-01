Tuzcu Oğlu Nakliye Evden Eve Nakliyat

Tuzcu Oğlu Nakliye, nakliyat hizmeti üzerine bir çok ödül almış prestijli firmalardan biridir.

Evden Eve Nakliyat Ailesi olarak yıllardır taşıma sektöründe hizmet sunan sayılı firmalardan biriyiz. Bizler her zaman müşteri memnuniyeti için yıllarca çalışmış hizmet vermiş köklü firmayız. Sizlere bir taşınma işlemi gerçekleşmeden önce müşterilerimizin dikkate alması gereken unsurlardan bahsedeceğim. Öncelikle çalışma yapılacak olan nakliye firmasına çok iyi seçmek gerekir. Kesinlikle kurumsal ve profesyonel taşınmaz firması olmalıdır. Kurumsal firmalar portföylerinden dolayı müşterilerini önem vermektedir. Bu sebepten ötürü müşterilerimin kurumsal bir firma ile anlaşması sorunsuz taşınma için çok önemlidir.

Bizler her zaman her müşterimizin eşyasını taşınmadan önce sigortalama yapıyoruz. Sigortalama sistemi ile hem müşteri firmaya güven sağlamış oluyor hem de sorunsuz ve sıkıntısız bir taşınma gerçekleştirilmiş oluyor. Tabii ki taşınmadan önce yapılması gereken detaylar mevcuttur. Bunlardan en önemlisi ekspertiz hizmetidir.

Bir ekspertiz hizmeti almadan önce firmanın çağrı merkezi ile görüşme sağlanıp daha sonradan ekspertiz hizmeti müşterinin evine yönlendirdiler. Eksper ücreti kesinlikle ücretsiz bir işlemdir. Bu işlemle beraber taşınma günü taşıma fiyatı, gelecek olan ekip, ambalaj sistemi nasıl olacağı, hangi boyutta araç geleceği, sigortalama bedelinin ne kadar olacağı gibi durumlara netlik kazandırılan bir hizmettir. Eksper Hizmeti gerçekleştirildikten sonra taşınma günü emin olun ki hiçbir sorun ve problemle karşı karşıya kalmayacaksınız. Bizler İstanbul Evden Eve Nakliyat olarak sizlere taşınma hizmeti konusunda en iyisini sunmak için yıllarca çalıştık ve yıllar boyu çalışmaya devam edeceğiz. Bizler için müşteri memnuniyeti müşteri sadakati her zaman büyük önem arz etmektedir.

Müşterimize her zaman kurumsal bir firma ile anlaşma sağlamadan önce kesinlikle firmanın gerekli belgelerini görmelerini ve incelemelerini tavsiye ediyoruz. Şu an öyle bir piyasa içerisindeyiz ki kurumsalım diyip korsan firma olan bir çok firma ile karşılaşabilirsiniz bu sebepten dolayı bizler kesinlikle müşterilerimize bu firmalardan uzak durması gerektiğini belirtiyoruz. Aksi taktirde bu firmalar ile çalışma sağladıktan sonra Karşılaşabileceğiniz olumsuz deneyimlerden bahsedeceğim. Öncelikle sigorta yapıldı denip yapılmaması şu anda en büyük sorunlardan biridir bu.

Bu sorunla karşılaşmamak için yukarıda da belirttiğim gibi kesinlikle firmanın gerekli belgelerini incelemeniz gerekmektedir taşınmadan bir gün önce sigorta poliçesinin örneğini veya sigorta poliçesine mail olarak atmasını isteyebilirsiniz. Böylelikle taşıma esnasında sigorta olup olmadığını anlamış olabilirsiniz. Bir diğer sorun eksper yapılmasına rağmen taşınma günü ekstra bir ücret yansıtıldı. Bu sorun kesinlikle kurumsal bir firma ile anlaşma sağladığınızda karşılaşmayacağınız bir sorundur. Korsan firma ile anlaşma sağlandığı zaman kesinlik de karşılaşacağınız bir durumdur. Bizler ekspertiz hizmet sunarken hem müşteri için hem de firma için netlik kazandırıyoruz. Taşınma günü gelip eşya almadı gibi sorunlarla müşterilerimizden kesinlikle ekstra ücret talep etmiyoruz. Eşya bir gün içersinde yetişmez ise ikinci güne sarktığı zaman da ekstra ücret talep edilmez. İki günlük bir taşınma ise bu müşteriye ekspertiz sonucu ile belirtilir. Ama bir çok korsan firma ekspertiz hizmete sunarken iki günlük taşınmayı tek gün içersinde yapabileceğini müşteriye söyler böylelikle taşınma günü geldiği zaman iş iki gün içersinde gerçekleşir ve ekstra ücret müşteriye yansıtılır.

Bu sorunlarla karşılaşmamak için her zaman kurumsal bir firma ile anlaşma içersinde olabilirsiniz aksi taktirde bu belirttiğim sorunlarla karşılaşmanız muhtemeldir. Sizler güvenle taşınan diye bizler haftanın yedi günü sizlere güvenle kurumsal ve profesyonel taşıma hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Bizim ne çağrı merkeziniz üzerinden iletişime geçebilirsiniz. güvenle taşımanın tek adresi.