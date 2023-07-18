Uşak'ta bir zamanlar her evin altında tezgah vardı! Dokumacılık tarihe karışıyor Geçmişi çok eskiye dayanan Uşak'taki dokumacılık faaliyetleri, maliyet artışı ve çırak bulamamak sorunlarına yenik düşmek üzere.

İHA

Uşak’ın Karahallı ilçesine bağlı yaklaşık 700 kişinin yaşadığı Külköy’de, eskiden tüm evlerin altında dokuma tezgahları bulunuyordu.

Göçler, maliyet artışı, yeni yapılan OSB'ye geçiş ve yeni usta yetişmemesi bu üretimi azalttı.

Dokumacılık mesleğinin son temsilcileri bugün dokumacılığı yaşatmak için mücadele ediyor ve seslerini duyurmaya çalışıyor.

Bir zamanlar her evin altından dokuma tezgahı şakırtıları yükselirdi

Bir zamanlar her evin altından dokuma tezgahı şakırtılarının yükseldiği Karahallı ilçesi ve köylerinde artık dokuma tezgahları sayısı yok denecek kadar azaldı.

"İlçe halk göç etti"

Külköy’de dokumacılık yapan İlcan Üre, 1990 ve 2003 Körfez krizinden sonra dokuma tezgahından para kazanan ilçe halkının başta İstanbul olmak üzere ilçelerini ve köylerini terk ettiğini anlattı.

"Bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az sayıda kaldık"

Üre, evlerin altında artık dokuma tezgahı bulundurmanın hiç kalmadığını belirterek şöyle konuştu:

Ben köyümde liseyi bitirdikten sonra 20 yıldır dokuma tezgahlarının başına geçtim. Eskiden köyümüzün her hanesinin altında yüzlerce dokuma tezgahı vardı. Şimdi, bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az sayıda dokuma tezgahı kaldı. Karahallı ilçemize OSB yapılınca köylülerimiz dokuma tezgahlarını oraya taşıdı. Zaman içerisinde sanırım köyümüzde hiçbir evde kalmayacak.

"Üretim maliyetleri yükselince faaliyet durdu"

Dokuma tezgâhlarımızda genelde çarşaf ve ceplik tabir ettiğimiz astarlık kumaş dokunur. Eskiden tezgahlarda dokuduğumuz kumaşlarla iyi para kazanırdık. Şimdi ekmek aslanın ağzından midesine indi. Oradan çıkarmaya çalışıyoruz. Dokuduğumuz kumaşların pazarı iyi. Ancak maliyeti çok yükseldi. Özellikle tezgahları döndüren elektrik enerji bedelleri çok yükseldi. Diğer girdi maliyetleri yükseldi.

"Pakistan ve Hindistan tezgahları alarak üretime başladı"

Mesleklerinin sorunlarına da değinen Üre, Pakistan Hindistan gibi ülkelerin, bu bölgelerden çok sayıda dokuma tezgahı alıp ülkesinde çalıştırmaya başladığını belirterek şu bilgileri verdi:

"Biz dokumacılık mesleğinin son kuşak temsilcileriyiz"