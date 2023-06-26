Uzmanlar Eber Gölü kurursa manda kaymağının üretilmeyeceğini belirtiyor Batı Anadolu’daki yüzen adaları olan göllerde araştırma yürüten Prof. Dr. İhsan Bulut, tescilli manda kaymağı üretiminin Eber Gölü kurursa tehlikeye gireceğini savundu.

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İHA

Türkiye’nin en önemli göllerinden birisi olan ve Afyonkarahisar sınırları içerisinde bulunan Eber Gölü aynı zamanda canlıların su ihtiyacını da giderdikleri bir alan.

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Bulut, kuruma tehlikesinin baş gösterdiği Eber Gölü ile ilgili ilginç bir iddia ortaya attı.

Bulut, Eber Gölü kurursa Afyon’un meşhur kaymağının elde edildiği mandanın yetişemeyeceği görüşünde.

"Eğer kurursa manda kaymağı olamayacak"

Bulut, tezini şu sözlerle savundu:

Eber kurursa, Afyon’un meşhur kaymağının elde edildiği manda yetişemeyecek. Manda kaymağı, yoğurdu gibi ürünler ortadan kalkacak. Sulak alan ekosisteminin kendine has bir yapısı vardır.

Kuşlar yok olacak

Eber Gölü’ne gelerek araştırma yapan bulunan Bulut, sulak alanların insanlar için çok önemli olduğuna dikkat çekti. Bu alanların hayvancılık ekonomisi açısından da çok önemli olduğunu vurgulayan Bulut, şöyle konuştu:

Eber Gölü kurursa ne olacak? Uçan kuşları göremeyeceğiz. Yani gelecek nesiller bizim gördüğümüz kuşları göremeyecek. Belki bu sulak alanda yaşayan bir canlıyı tanıyamayacak.

Afyonun meşhur kaymağınını tehdit ediyor

Eber kurursa Afyon’un meşhur kaymağının elde edildiği manda yetişemeyecek. Manda kaymağı, yoğurdu gibi ürünler ortadan kalkacak. Sulak alan ekosisteminin kendine has bir yapısı vardır. Hem karada hem suda yaşayan canlıların hem de bunların orta alanda buluştukları bölgeler vardır. Yani sulak alan sadece gölün yüzeyiyle ilgili değildir. Göl şiştiği zaman alanını genişletecek, çekildiği zaman daraltacaktır. Bu süreçte insanlar bundan önemli kazanımlar elde edebilir.

“Eber Gölü’nü besleyen su kaynakları yetersiz”

Kuraklıkla mücadelenin önemini anlatan Bulut, “Kuraklıkla mücadele edeceksek önce suyun kıymetini bilmemiz lazım." dilerek şöyle konuştu:

Bu göller bizim ülkemizin birer filtresidir. Şu kirli su, bu bataklık olan sulak alanlardan sazların köklerinden süzülerek geçerek doğal bir filitrasyona tabi oluyor. Ve bu alandan çıktıktan sonra kullanılabilir hale geliyor. Bunun değerini bilmemiz gerekiyor. Eber Gölü’nü besleyen su kaynakları yetersiz. Bunu da kötü kullanıyoruz. Kirliliği de eklediğimizde 'Eber Gölü can çekişiyor' haberleri karşımıza çıkıyor.

“Yüzen adalar Eber Gölü’nün sembolü olabilir”

Öte yandan Bulut, hiç araştırılmayan konu yüzen adaları araştırmak maksadıyla bölgeye geldiğini ifade ederek, gölde bulunan yüzen adaların Eber Gölü’nde bir sembol olabileceğine dikkat çekti.

Eber Gölü’ndeki yüzen adalarında araştırmaya ve tanıtmaya değer olduğunu ifade eden Bulut, çeşitli ekolojik özellikleriyle tanınan Eber Gölü’nün yüzen adalarıyla da dikkat çekebileceğini kaydetti.