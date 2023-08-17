Uzmanlara göre sıcak havadan kaçanların rotası: Karadeniz Hava sıcaklıkları artıkça serin bölgeler daha çok tercih edilmeye başladı. Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, bu konu ile ilgili bir iklim göçü yaşanacağını ve Karadeniz'in tercih edileceğini ifade etti.

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DHA

Hava sıcaklığından doğan yeni turizm rotası için uzmanlar Karadeniz'i işaret ediyor.

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, hava sıcaklıklarının turizmin seyrini değiştireceğini, deniz, kum ve güneş turizminin yerini Karadeniz'in alacağını belirtiyor.

Kadıoğlu'na göre, iklim değişikliğinden en çok etkilenecek sektör özellikle kış turizmi, sonra yaz turizmi olacak.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Goddard Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nden (GISS) bilim insanları, geride kalan temmuz ayında dünyada sıcaklık rekoru kırıldığını açıkladı.

En sıcak 5 Temmuz, son 5 yıl içinde yaşandı

NASA'dan yapılan açıklamada; sıcaklık kayıtlarının 1880'den beri tutulduğu hatırlatıldı ve son 143 yıldaki en sıcak 5 Temmuz'un, son 5 yıl içinde yaşandığı kaydedildi.

Temmuz 2023'ün, tüm temmuz aylarından 0,24 derece ve 1951-1980'deki temmuz ayı sıcaklık ortalamasından 1,18 derece daha yüksek olduğu belirtildi.

"Türkiye'de iklim değişikliği ile yağışların artacağı tek yer; Karadeniz Bölgesi"

Küresel iklim değişikliğinin Türkiye'yi önemli ölçüde etkileyeceğini söyleyen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı, Afet Yönetimi Enstitüsü ve İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, konu ile ilgili şu değerlendirmede bilindi:

İklim değişikliğine turizm, göç, tarım diye baktığımız zaman; Türkiye'nin bazı yerlerinin avantajlı, bazı yerlerinin dezavantajlı olduğunu görüyoruz. Özellikle Ege ve Akdeniz'de yağışlar yüzde 50 azalacak ve sıcaklıklarda büyük artışlar görülüyor. Türkiye'de iklim değişikliği ile yağışların artacağı tek yer; Karadeniz Bölgesi. Sıcaklıklar kıyıda artıyor ama yine de dağlar yükseldikçe, özellikle 1.500 metre ve üzeri çok fazla etkilenmiyor. O yüzden Karadenizliler geri dönüyor. Zaten Karadenizliler belli bir süre sonra topraklarına geri döner. Emekli olmadan dönmeye çalışıyorum. Tabii İstanbul'da deprem korkusu da var.

"Turizm mevsimi ikiye bölünecek"

İklim değişikliğinden turizm sektörünün de etkileneceğini, sıcak hava nedeniyle deniz turizminin gözden düşeceğini belirten Prof. Dr. Kadıoğlu, şu bilgileri aktardı:

Sıcak hava dalgaları, kent ısı adası etkisi derken kaçılacak yer aslında 1.500 metre üzeri; Karadeniz. Burası cennet. Zaten Araplar için cennet burası. Bizim milletimiz ise sıcaktan kaçıp, daha sıcak yere gidiyor. İklim değişikliği, deniz, kum ve güneş turizmini değiştirecek. Yazın ortasında pik yapan turizm mevsimi ikiye bölünecek. Aynı güneyde olduğu gibi Akdeniz'deki turizm mevsimi, bahar aylarına kayacak. İnsanlar yazın ortasında Karadeniz'e gelecek. Bazıları benim gibi erken geliyor. İklim değişikliğinden en çok etkilenecek sektör özellikle kış turizmi, sonra yaz turizmi oluyor. Çok sıcak aylarda Karadeniz'e hücum olacak. Bunun yanında tarım da çok büyük problem.

"Doğayı korumazsanız turizm olmaz"

Karadeniz'in göç alacağını ve bunu fırsata çevirmek için çalışılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Kadıoğlu, Trabzon özelinde yapılaşmalara bir sınır getirilmesini önerdi: