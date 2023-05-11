Uzundere Yedigöller ziyaretçilerini bekliyor Erzurum'un Uzundere ilçesi Ulubağ Mahallesinde bulunan Yedigöller, baharın gelmesiyle yeşile büründü. Görsel şölen sunan ve ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanan Yedigöller, kıyısında bulunan piknik alanları ile keyifli dakikalar geçirme imkanı sunuyor.

İHA

Türkiye'ye baharın gelmesiyle birlikte, cennet köşeleri de yeşile bürünmeye başladı.

Her bölgesi ile ayrı güzel olan Erzurum Uzundere Yedigöller ise baharı kucakladı ve ziyaretçilerini beklemeye başladı.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Yedigöller, özellikle fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası konumunda.

Yılda binlerce turist, bu bölgeyi ziyaret ediyor. Tortum Gölü'nde biriken sular, Tortum Şelalesini ve Tortum Şelalesi'nden düşen sular ise Yedigölü besliyor.

Dünyanın dört bir yanından ziyaretçi geliyor

Suyun berraklığı ve içerisinde bulunan kırmızı benekli doğal alabalık görenleri hayretler içerisinde bırakıyor. Dünyanın dört bir tarafından gelen fotoğrafçılar ve doğa meraklıları Uzundere ilçesine akın ediyor.

Gelenlerin keyifli vakit geçirilmesine olanak sağlanıyor

Yedigöller kıyısında bulunan piknik alanları, alabalık tesisleri doğal ve lezzetli beslenme imkanı sunuyor.

Henüz tam olarak keşfedilmeyen bu bölge gün geçtikçe tanınmaya devam ediyor. Ziyaret edenler sosyal medya hesaplarında kartpostallık görüntüler paylaşıyor.