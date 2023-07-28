Van Gölü koyları doğaseverlerin yeni noktası oldu Sıcak havalardan bunalan vatandaşlar yürüyerek yaklaşık 3 saat süren, bozulmayan doğası, kumsalı ve temiz suyuyla doğaseverlerin gözdesi olan Van Gölü koylarını ziyaret etti.

AA

Yaz mevsimi neredeyse yarıladı...

Vatandaşlar okulların tatil olmasıyla birlikte yeni rota arayışına girdi.

Havaların mevsim normalleri üzerinde seyretmesiyle farklı noktalar arayışında olan vatandaşlar, Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan Van Gölü koylarına akın etti.

Masmavi suyu, temiz kumsalı, serin havası ve yemyeşil doğasıyla ziyaretçilerin uğrak yeri olan koylar, kamp yapmak isteyenlerin de zaman geçirdiği noktalar arasında yer alıyor.

"Dağ yolunda 3 saat yürüyerek geldik"

Ömer Demez, Van Gölü havzasında bulunan İnköyü ve Ağin bölgesinin Türkiye'nin önemli koyları arasında yer aldığını söyledi.

Koyların doğal güzelliğine doğaseverlerin hayran kaldığını belirten Demez, şöyle dedi:

3 gündür burada kamptayız. Dağ yolunda 3 saat yürüyerek geldik. Araç yolunun olmaması buranın bakir kalmasını sağlıyor. Üç kafile halinde geldik. Buranın eşsiz bir doğası var. Günbatımı ve sahilin temizliği insanı kendine hayran bırakıyor.

"Buranın korunması ve turizme kazandırılması lazım"

Muhammed Türken, şunları söyledi: