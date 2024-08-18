Van'a akın eden İranlılar Van Gölü'nde keyif yaptı Tatilde Van'a akın eden İranlı turistler, 4 katlı gemide köpük partisi yaparak eğlendikten sonra kendilerini Van Gölü'nün serin sularına bıraktı.

İHA

İran ile en uzun sınıra sahip Van'da turist akını yaşanıyor.

Eşsiz lezzetleri, tarihi mekanları ve uygun fiyatlı konaklama imkanları ile turistlerin gözdesi olan Van'a gelen İranlılar, tatilin keyfini çıkarıyor.

ŞEHRİN EKONOMİSİNE KATKIDA BULUNUYOR

Akşamları kapalı mekanlarda eğlenip, gündüzleri ise soluğu Van Gölü'nde alan İranlı turistler yaptıkları alışverişle de kentin ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

Gün içerisinde cadde ve sokakları gezerek bol bol alışveriş yapan İranlılar, tekne ile açıldıkları Van Gölü'nün eşsiz güzelliğinden faydalanıyor.

KÖPÜK PARTİSİ YAPIYORLAR

Yıllardır Van'da turizm sektöründe hizmet veren Sinan Başak tarafından hazırlanan Liman Tour Sinan Kaptan gemisi ile Van Gölü'ne açılan İranlı turistler, gölün keyfini çıkarıyor.

350 kişi kapasiteli ve 4 kattan oluşan gemide dans eden ve yemek yiyen İranlı turistler, köpük partisinin ardından Van Gölü'nün mavi sularına kendilerini bırakıyor.

"BU TÜR ORGANİZASYONLAR BİZİ ÇEKİYOR"

Yıllardır Edremit ilçesinde hizmet veren gemi turlarına katılan İranlılar, bu hizmetin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, bu tür organizasyonların İranlıların Van'a daha sık gelmesine neden olduğunu söyledi.

"MİSAFİRLERİMİZ YİYİP İÇİP, YÜZÜYORLAR"

Van Gölü'nde yıllardır turizm sektöründe çalışan Sinan Kaptan duruma ve yoğunluğa göre günde 2 ila 4 arasında seferler düzenlediklerini de sözlerine eklerek,“Van Gölüne açıldıktan sonra demirliyoruz. Burada iki sat boyunca misafirlerimiz yiyip içip yüzüyorlar. İki saat sonra tekrar geri dönerek turumuzu tamamlıyoruz” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)