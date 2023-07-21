Van'da 'Arı Adam'ın Guinness Rekorlar Kitabı hayaline ramak kaldı 30 yıldır arıcılık yapan "Arı Adam" lakaplı Abdulvahap Semo, organik bala dikkati çekmek ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için üzerine yüz binlerce arı topladı.

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Van’da arıcılık yapan ve ‘Arı Adam’ lakabıyla bilinen Abdulvahap Semo, Çin’in 63 kilo olan ‘üzerinde en çok arı toplama’ rekorunu kırıp, Guinness Rekorlar Kitabı’na girebilmek için 2020 yılında yaklaşık 49 kilo arıyı üzerinde toplamıştı.

İnternette arıcılıkla ilgili yaptığı araştırmalar esnasında Guinness'in "üzerine en çok arı toplama rekoru" hakkında bir yazıyla karşılaşan ve o günden beri bu rekoru kırmayı hayal eden Semo, sık sık denemeler yapıyor.

60 kilogram topladı

49 kilogram arı toplayarak kendi rekorunu kıran Semo, son denemesinde 60 kilograma çıkarmayı başardı.

Tartıyla üzerinde topladığı arıların ağırlığını tartan Semo, Çin'de 63 kilogram olan "üzerinde arı toplama rekorunu" kırmayı hedefliyor.

"Arılar bu kez saldırgandı"

Bedeninin büyük bölümü arılarla kaplanan Semo, daha önce de birkaç deneme yaptığını, ancak bu kez arıların saldırgan olması nedeniyle zorlandığını söyledi.

"Bu işi hedef haline getirdim ve inşallah günün birinde gerçekleştireceğim"

Çin'deki rekoru günün birinde Van'a getireceğini belirten Semo, şunları kaydetti: