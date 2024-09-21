Van’da asırlık sobacılar çarşısı sezonu erken açtı Doğalgazın yaygınlaşması ile birlikte büyükşehirlerde unuttuğumuz sobalar, kırsal alanlarda halen kullanılmaya devam ediliyor.

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İHA

Van’da asırlık sobacılar çarşısında imalat yapan esnaf, faaliyetlerini hızlandırdı.

Kırsal mahallelerde soğuk ayların vazgeçilmezi olan "sac soba" üretimine başladı.

Van’ın en eski çarşısı olarak bilinen sobacılar çarşısı esnafı, önceki yıllara göre bu yıl sezonu daha erken açtı.

Kent merkezinde son yıllarda doğalgazın yaygınlaşması soba imalatı ve tamiratı yapan esnafın işlerini geçmiş yıllara oranla yarı yarıya düşürdü.

KIRSAL MAHALLELERDE SOBA TALEBİ DEVAM EDİYOR

Ancak doğalgazın ulaşmadığı kırsal mahallelerde yoğun bir taleple karşılaşan esnaf, hareketli bir sezon yaşıyor. Kırsal mahallede yaşayan vatandaşların çetin kış aylarında vazgeçilmezi olan ve yörede "tezek sobası" ya da "kara soba" denilen sacdan sobalara rağbeti arttı.

Kömür fiyatlarındaki artıştan dolayı vatandaşın turbo sobadan, sac sobalara ilgi gösterdiği belirtiliyor.

Soba imalatçısı Metin Akcan, hava sıcaklıklarının bu yıl birden düştüğünü ve bu yüzden yoğunluğun da erken başladığını belirtti.

"BİZİM ÜRETTİĞİMİZ SOBALARA TALEP FAZLA"

Havaların bu şekilde birden düşeceğini tahmin edemediklerini ifade eden Akcan, şöyle konuştu:

İmalat için hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Genellikle tezek sobalarını kırsal bölgelere gönderiyoruz. Doğalgazın gitmediği, kömür ve kat kaloriferin olmadığı her yere gönderiyoruz. Eleman yetişmediği için bu işi belirli kişiler yapıyor. Bu yüzden bunu yapanların sayısı az. Dışarıdan hazır gelen sobalarımız var ancak burada üretilen sobalara talep daha fazladır. Vatandaşın daha iyi hizmet alabilmesi için talepleri daha erken yapmaları gerekiyor. Bu hem bizim hem de vatandaş için daha iyi olur.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)