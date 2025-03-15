AA & Ensonhaber

Van’ın Edremit ilçesinde, gece saatlerinde gökyüzünde etkileyici bir doğa olayı meydana geldi. Ayın etrafında, halkalı bir ışık çemberi olarak bilinen ve halk arasında "hale" olarak adlandırılan muazzam bir görsel oluşum belirdi. Havanın oldukça açık olduğu bu gece, halkalı ışık fenomeni çıplak gözle net bir şekilde gözlemlenebildi.

BÜYÜLEYEN MANZARA

Ayın etrafındaki bu parlak halka, gece gökyüzünü izleyenler için adeta büyülü bir manzara sundu. Hale, ay ışığının atmosferdeki su buharları ve mikroskobik buz kristalleriyle etkileşime girerek ortaya çıkan bu doğal ışık olayı, gökyüzüne bakmayı sevenleri adeta büyüledi.

AÇIK VE TEMİZ HAVA, DOĞA OLAYINI DAHA DA BELİRGİNLEŞTİRDİ

Edremit ilçesinin açık gökyüzü ve temiz havası, bu doğal fenomeni izlemek için mükemmel bir fırsat sundu. Gözlemler sırasında, bu görsel etkinlik özellikle astronomi meraklılarının ilgisini çekti ve sosyal medyada da hızlıca yayıldı. Hale, çok sayıda kişiyi etkileyerek, gökyüzü olaylarına olan ilgiyi artırdı. Bu tür doğa olayları, halk arasında mistik bir anlam taşısa da, bilimsel olarak atmosferdeki ışık kırılma ve yansıma olaylarının bir sonucu olarak açıklanıyor.