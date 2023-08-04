Van'da hava sıcaklığı martı ölümünü etkiledi Hava sıcaklığı ve nemin artışıyla birlikte balıkların göllerden çekilmesinin ardından aç kalan martılar için sıcaklıkların arttığı son günlerde can pazarı yaşanıyor.

AA

Dünya kavurucu sıcakların etkisi altında...

Sıcak havalar gün geçtikçe hayatı olumsuz etkiliyor.

İnsanların yanı sıra ekolojik dengede değişikliğe sebep olan hava sıcaklıklarının etkileri hayvanlara yansıdı.

Van Gölü'ndeki Adır, Akdamar, Kuzu ve Çarpanak adalarında yuvalayan martılar, 15 Nisan'da başlayan balık göçünün 15 Temmuz'da sona ermesiyle besin sıkıntısı yaşamaya başladı.

Sıcak havalar hayvan ölümlerine sebep oldu

Göç sırasında akarsularda avladıkları balıkların göle dönmesiyle yiyecek bulamayan martıların bir kısmı, besin azlığı, aşırı sıcaklar ve kuraklığın etkisiyle öldü.

Bu yıl martı ölümlerinin geçen yıla oranla arttığını belirten uzmanlar, bunun doğal bir süreç olduğunu ve salgın riskinin bulunmadığını belirtti.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Van Gölü havzasının yaban hayvanları için zengin bir yer olduğunu söyledi.

"Yavru martı sıkıntı ve strese bağlı ölmeye başladı"

İlkbaharda üremelerini gerçekleştiren martıların Van Gölü'ndeki adaları tercih ettiğini anlatan Aslan, şunları kaydetti:

Martılar kuluçka döneminde güvenli olduğu için adalara geliyor. Bunlardan en önemlisi de Adır Adası. Diğer adalarda benzer durum var. Milyonlarca martı buralarda yavruluyor. İlkbaharda inci kefali derelere göç ettiğinde martılar için iyi bir beslenme imkanı doğuyor.



Bu senede aşırı kuraklığın oluşması, derelerin erken kuruması ve inci kefalinin göçünü erken tamamlaması sonucu çok sayıdaki yavru martı sıkıntı ve strese bağlı ölmeye başladı.



Her yıl yaşanan rutin ölümlerde herhangi bir salgın hastalık olmadığını tespit etmiştik. Bu yıl aşırı sıcaklık ve kuraklığın da etkisi var. Bundan kaynaklı ölümler daha fazla olmaya başladı. Belediyelerin buraları temizlemesi gerekiyor.

"Kuraklıkla beraber yavrular besin bulmakta zorlanıyor"

YYÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özdemir Adızel de Van Gölü'ndeki adaların martı, gece ve sığır balıkçılların önemli üreme ve kuluçka merkezleri olduğunu ifade etti.

Her sene üreme döneminde martı yavrularının bir kısmının telef olduğunu belirten Adızel, şunları söyledi: