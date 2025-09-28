Abone ol: Google News

Van'da kurtların saldırdığı sürüde 70 koyun telef oldu

Başkale ilçesine bağlı Oğulveren Mahallesi'ndeki yaylada kurtların saldırdığı sürüde 70'ten fazla koyun öldü.

Van'ın Başkale ilçesinin kırsal Oğulveren Mahallesi'ndeki yaylada, dün gece saatlerinde çobanların otlattığı sürüye kurtlar saldırdı.

KOYUNLAR TELEF OLDU

Kurtlar, sürüdeki 70'in üzerinde koyunu öldürdü, birçok koyunu da yaraladı. Sürüdeki diğer koyunlar çobanların da yardımıyla kurtarıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çiftçilerin konu ile ilgili başvuru yapılması halinde yaylaya gidip rapor tutulacağını belirtti.

Hayvanları ölen çiftçiler ise yetkililerden zararlarının karşılanmasını istedi.

