Van’daki 1100 yıllık Akdamar Kilisesi, 12’nci ayinini yapacak Van Gölü kıyısında bulunan Akdamar Adası’ndaki tarihi Akdamar Kilisesi, ev sahipliği yapacağı 8 Eylül’de gerçekleştirilecek 12’nci ayin için hazırlıklarını sürdürüyor.

DHA

Van Gölü’ndeki Akdamar Adası, 1100 yıllık geçmişe sahip olan Akdamar Kilisesi’ne ev sahipliği yapıyor.

Bu yıl 8 Eylül’de 12’nci ayin gerçekleştirilecek.

Akdamar Kilsesi, Gevaş ilçesinde, Vaspurakan Kralı 1'inci Gagik tarafından 915-921 yılları arasında yaptırıldı ve Ermeniler için büyük önem taşımasıyla biliniyor.

Kilisede 2005 yılında restorasyon başlatıldı ve çalışmaların tamamlanmasıyla tarihi kilise, 2007’de uluslararası bir törenler ‘anıt müze’ olarak açıldı.

Tarihi Akdamar Kilisesi'nde ilk ayin, 95 yıl aradan sonra 19 Eylül 2010'da yapıldı.

YOĞUN KATILIM BEKLENİYOR

Yurt içi ve dışından binlerce turistin katıldığı ayin, bu yıl 8 Eylül'de 12'nci kez yapılacak. 2010 yılından beri Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın özel izinleriyle gerçekleştirilen ayin için bu yıl da hazırlıklar başladı.

“ÇALIŞMALAR TİTİZLİKLE SÜRÜYOR”

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdurrahman Şahin, "Ayin boyunca herhangi bir aksaklığın oluşmaması için tüm detaylar gözden geçiriliyor. Her sene olduğu gibi bu yıl da yapılacak ayin törenine yurt içi ve yurt dışından çok sayıda ziyaretçinin katılması bekleniyor." dedi.

“VAN’IN HUZUR ŞEHRİ OLDUĞUNU TÜM DÜNYAYA GÖSTERECEĞİZ”

Van'ın tarihi, doğal ve kültürel birçok zenginliğe sahip olduğunu belirten Şahin, 8 Eylül Pazar günü yapılacak ayin programı için kente gelecek olan tüm misafirleri, en güzel şekilde ağırlamak ve ayinin kardeşlik havası içinde sorunsuz şekilde geçmesi için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.

Bu yıl 12'ncisi düzenlenecek olan program için Valilik koordinasyonunda, diğer ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte hazırlıkların sürdüğünü belirten Şahin, 8 Eylül'de Van'ın, kardeşliğin ve huzurun şehri olduğunu tüm dünyaya göstermek istediklerini söyledi.

“HEDEFİMİZ VAN’DA TURİZMİ ÇEŞİTLENDİRMEK”

Şahin, "İnanç turizminin önemli merkezlerinden olan Akdamar Adası'nı her sene binlerce kişi ziyaret ediyor. 2010 yılından bu yana yılda bir kez düzenlenen ayin ile birlikte bu yıl da farklı kültür ve inançlardan ziyaretçilerimizi şehrimizde ağırlayacağız.

Hedefimiz Van'da turizmi çeşitlendirip yılın 12 ayına yaymak; bunun için turizm çeşitlerinin hemen hemen hepsinin gerçekleştirildiği ilimizi daha çok tanıtıp daha çok turisti ilimizde misafir etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)