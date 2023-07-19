Van'daki aşiret düğününde takılan takılar 6 milyon TL'yi geçti Son dönemin kalabalık olan aşiret düğününde gelin ve damada 6 milyon TL değerinde takı takılırken, masaya konan paraları ise 15 kişi saydı. Öte yandan gelen misafirlere 110 küçükbaş hayvan kesildi.

İHA

Aşiret düğünlerindeki takılar göz kamaştırıyor...

Bir aşiret düğününde daha takılar göz doldururken gelinler adeta altınla süsleniyor.

Takılarla ön plana çıkan aşiret düğünü, bu kez Van'da yapıldı.

Gevdan Aşiretinden iş adamı Azat Işık’ın kardeşi Ozan Işık, Diri Aşiretinden iş adamı Abdullah Kaynar’ın kızı Gülcan Kaynar ile dünya evine girdi.

110 küçükbaş kesildi

Yurt içi ve yurt dışından binlerce kişinin katılım sağladığı düğün, son dönemlerin en yoğun katılımlı düğünü olurken, gelin ve damada takılan takılar ise dudak uçuklattı.

110 küçükbaş hayvanın kesildiği görkemli düğüne aşiret liderleri, kanaat önderleri, STK başkanları, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

6 milyon takı takıldı

Yaklaşık 4 saat süren takı sonunda damada 4 milyon TL nakit para, geline ise kilolarca altın takılırken, masaya konan paraları ise 15 kişi saydı.

Toplam nakit para ve takılar 6 milyonu geçti.

"Önemli olan düğünlerin kazasız, belasız geçmesidir"

Düğün sonunda bir konuşma yapan damadın amcası Gevdan Aşireti liderlerinden Şeyhmus Işık, şu şekilde ifade etti:

Güzel bir düğün oldu. Önemli olan düğünlerin kazasız, belasız geçmesidir. Bundan dolayı mutluyuz. Ben yurt içi ve yurt dışından düğünümüze katılım sağlayan herkese teşekkür ediyor, gelin ve damada mutluluklar diliyorum.

"Kuzey Irak’tan, İran’dan, Almanya’dan katılanlar oldu"

Toy büyüğü Haşim İnan ise düğüne yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 5 bin kişinin katıldığını ifade ederek, şunları söyledi:

Düğünümüze Kuzey Irak’tan, İran’dan, Almanya’dan katılanlar oldu. Bunun yanında yurt içinden Ankara, İstanbul, Bursa ve Mersin’den önemli iş insanları katıldı. Ben düğünümüze iştirak eden herkese teşekkür ediyor, Ozan ve Gülcan çiftimize ise bir ömür mutluluklar diliyorum.

Çift mutluluklarını dilendirdi

Birlikteliklerini düğünle taçlandırdıklarını aktaran Gülcan Kaynar ve Ozan Işık çifti ise çok mutlu olduklarını ifade ederek, düğüne katılan herkese teşekkür ettiler.