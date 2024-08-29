Van'ın tek kadın otobüs şoförü, yeniden görevde Büyükşehir Belediyesine ait mor otobüslerde görev yapan kentin tek kadın otobüs şoförü Betül Sayın, baba mesleği olarak yaptığı şoförlüğe belediyenin yeni yönetimiyle birlikte yeniden başladı.

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İHA

Dokuz yıl önce Van Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförü olarak göreve başlayan dört kadından biri olan Betül Sayın, arkadaşlarının çeşitli nedenlerle şoförlüğü bırakmasına rağmen, tüm zorluklara karşın mesleğini sürdürmeye devam ediyor. Kayyum döneminde görevden alınan, ancak 31 Mart seçimlerinden sonra yeni yönetimle birlikte işine geri dönen Betül Sayın, yeniden direksiyon başına geçmenin mutluluğunu yaşıyor.

YOLCULAR İLK GÖRDÜKLERİNDE ŞAŞIRIYOR

Günün ilk ışıklarıyla direksiyon başına geçerek sefere başlayan Betül Sayın, erkek meslektaşlarıyla aynı zorluklara göğüs geriyor. Belediyede farklı zamanlarda birçok büyük aracı kullanan Sayın, en çok otobüs şoförlüğünden keyif aldığını belirtiyor. Yolcuların onu ilk gördüklerinde şaşırdıklarını, ancak güvenli bir yolculuğun ardından kendisine duyulan sempati ve takdirin arttığını ifade ediyor.

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ BABASINA ÖZENDİ

Trafikte diğer şoförlerle zaman zaman zorluk yaşadığını anlatan Betül Sayın, severek yürüttüğü mesleğin zorluklarına da katlandığını vurguladı. Betül Sayın,

Babam Başkale-Van arası minibüs şoförlüğü yapıyordu. Ona çok özeniyordum. Otobüs şoförlüğü sevgim oradan geliyor. Meslekte kadın şoför sayısının artması gerektiğini düşünüyorum. Kadın her toplumda olduğu gibi şoförlükte de daha merhametli ve işine daha sadıktır. Kadınlar daha dikkatli oluyor. Bunu yolcularımdan da duyuyorum. Bu beni daha çok mutlu ediyor. Bu nedenle kadın şoförlerin artmasını temenni ediyorum

dedi.

"TÜM KADINLARA ÖRNEK OLMASINI İSTİYORUZ"

Otobüse binip şoför koltuğunda kadın görünce şaşırdığını ifade eden Leyla Töre isimli yolcu ise kadının direksiyon başında olmasından memnuniyet duyduğunu söyledi. Leyla Töre,

Kadın şoförü görünce ‘siz mi süreceksiniz' diye şaşırdık. Sohbet edince çok memnun oldum. Kendisini tebrik ediyorum. İnşallah biz kadınlara örnek olur ve kadın şoför sayısı da artar

diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)