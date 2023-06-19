Yağışlar arttı! Kızılırmak'ta su seviyesi yükseldi Geçen yıl kuraklıkla boğuşan Kızılırmak, yağışların artmasıyla beraber eski su seviyesine kavuştu. Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta yükselen su seviyesiyle birlikte adacıklar da yok oldu.

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak, uzun bir süredir kuraklıkla mücadele ediyordu. Yağışların az olmasıyla su seviyesi çekilmeye başlayan Kızılırmak, birkaç haftadır ise eski haline geri döndü. Haftalardır süren yağışların sonuç vermesinin ardından, Kızılırmak'ın son hali drone ile görüntülendi. Kızılırmak'ın fotoğraf ve görüntüleri, geçen yıl ve bu yıl arasındaki farkı gözler önüne serdi. Su seviyesi yükseldi, adacıklar yok oldu Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta yükselen su seviyesiyle birlikte adacıklar da yok oldu. Turgay Demirtaş, "Eskiden fazla suyumuz yoktu, bir yıl öncesine kadar. Yağan yağmurlarla beraber ırmağımızın su seviyesi yükseldi." dedi.