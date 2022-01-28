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    Yalnız Kurt bu akşam seyircisiyle buluşuyor

    Yalnız Kurt, ilk bölümüyle bu akşam saat 20.00'da ATV'de seyirciyle buluşuyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.01.2022 - 16:55
    • Güncelleme : 28.01.2022 - 17:02
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    Yalnız Kurt bu akşam seyircisiyle buluşuyor

    Yapımcı : Sinagraf

    Yapım : Osman Sınav

    Yönetmen       : Çağatay Tosun

    Senaryo          : Murat Koca / Ali Alper Erze

    Oyuncular : Cihan Ünal (Davud), Hasan Denizyaran (Altay), Damla Colbay (Esra), Murat Han (Doğan), Kürşat Alnıaçık (Viking), Polat Bilgin (Nizam), Hilmi Özçelik (Ahmet), Göktan Oktay Göztepe (Akif)

    Yalnız Kurt bu akşam seyircisiyle buluşuyor #1

    1.Bölüm:

    Altay, hayatını “Kurdoğlu” namıyla, kafes dövüşleri yaparak kazanmaktadır. Esra, mekanda silahların patladığı bir gece, kaçıp küçük kızına kavuşmak için Altay’dan yardım ister! Çocuğun hayatının tehlikede olduğunu duyan Altay, tereddütsüz kabul eder. Yasadışı dövüş kulübünün sahibi, Esra’nın da sevgilisi olan Doğan peşlerine düşer. Altay, Esra’ya yardım için adım attığı anda, kendi geçmişine de uzanan yeni yolculuğa çıkmış olur. Efsanelerden 1950’lerin Türkiye’sine ve oradan da günümüze ulaşan bu yolculuğunda Altay’a, ormanda bir kulübede tek başına yaşayan “ihtiyar”, Davut Bahadır yol gösterecektir.

    Yalnız Kurt bu akşam seyircisiyle buluşuyor #2


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