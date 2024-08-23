İHA
Yalova’da Hersek Plajı'nda deniz simidiyle yüzden çocuk, sahilden yaklaşık 700 metre uzaklaştı.
Çocuk deniz ortasında korku dolu anlar yaşadı.
EKİPLER TEKNEYLE AÇILDI
Yaşanan olay üzerine Hersek Plajı’nda görev yapan cankurtaran ekipleri tekne ile çocuğun yanına gitti.
Ekipler çocuğu önce tekneye aldı, sonrasında da kıyıya çıkararak ailesine teslim etti.
RİP AKINTISI UYARISI
Yaşanan olay sonrası cankurtaran ekipleri rip akıntılarına dikkat edilmesi gerektiğini ve çocukların aile bireyleri olmadan denizde tek başlarına bırakılmaması gerektiğini aktardı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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