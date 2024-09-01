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Yalova'da amatör balıkçı balık yerine yılan yakaladı

Yalova'da amatör balıkçı balık yerine yılan yakaladı Yalova'nın merkez ilçesine bağlı Safran Köyü'nde bulunan Safran Deresi'nin kıysında balık tutmak isteyen amatör balıkçının oltasına hiç hesaplamadığı bir canlı takıldı.