DHA
Yalova'nın Safran Deresi’nde balık tutan bir kişinin oltasına balık yerine yılan takıldı.
Oltasına balık yerine yılan takılan balıkçının hayal kırıklığı başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Dereden oltasını çekerken ucunda yılanın olduğunu gören balıkçı büyük şaşkınlık yaşadı.
TUTTUĞU YILANI TEKRAR DEREYE ATTI
Balıkçı daha sonra yılına oltadan çıkararak yeniden dereye bıraktı.
O anlar ise çevredekiler tarafından ilgi ile takip edildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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