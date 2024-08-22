Yalova'da nikah memuru, son nikahı kızına kıydı Taşköprü Belediyesi'nde son nikahını kızına kıyan nikah memuru Azim Hüseyin Tanrıkulu, evlilik cüzdanını verirken 'Gelin hanım' diye hitap ettiği öz kızına cübbesini çıkarınca 'Kızım' diyerek sarıldı.

DHA

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü Belediyesi'nde çalışan nikah memuru, kıydığı son nikahta duygusal anlar yaşadı.

31 yıldır nikah memuru olarak görev yapan 3 çocuk babası Azim Hüseyin Tanrıkulu, son nikahını Furkan Sarıkaya ile evlenen kızı Ayfer Sarıkaya'ya kıydı.

KENDİ KIZININ NİKAHINI KIYDI

Evlilik cüzdanını kızına veren Tanrıkulu, 'Gelin hanım' diye hitap ettiği Ayfer Sarıkaya'ya, nikah sonrası cübbesini çıkartıp, 'Kızım' diyerek sarıldı.

"CÜBBEMİZİ ÇIKARINCA NORMALE DÖNERİZ"

Nikah sırasında duygu dolu anlar yaşayan Azim Hüseyin Tanrıkulu, "Bu zamana kadar 5 bine yakın nikah kıydım. Bunların arasında boşananların sayısı 7'yi geçmez. Bazı sorumluluklarımız var.

Törende, kalıplaşmış sözlerin dışına çıkamayız. Mesela çifte 'Gelin hanım', 'Damat bey' diye hitap etmek zorundayız. Cübbemizi çıkartınca normale döneriz.

"BU NİKAH, MEMURLUĞUMUN JÜBİLESİ OLDU"

Ayfer'in mutlu günü, benim için çok önemli ve özeldi. Resmiyet içinde nikahı kıydıktan sonra cübbemi çıkartıp, kendisine 'Kızım' diyerek sarıldım. Duygulanmaması için gözüne bakmamaya çalıştım ama yine ağladı. Ellerimi öptüler. Birlikte günün anısına fotoğraflar çektirdik.

Bu tören, benim 31 yıllık nikah memurluğumun jübilesi oldu. Artık belediyede başka birimde görev yapacağım" dedi.

"BENİM İÇİN 'EVET' DEMEK ÇOK ZORDU"

Nikah tamamlandığında gözyaşlarını tutamayan Ayfer Sarıkaya ise "Nikahımı babam kıydığı için çok mutluyum. Duygu dolu anlar yaşadık. Benim için 'evet' demek çok zordu. 'Evet' derken hiç bu kadar zorlanmamıştım hayatımda" diye konuştu

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)