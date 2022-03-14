En değerlilerimiz olan yaşlılarımızın yapılan etkinliklerle mutlu olduğu Yaşlılar Haftası için çalışmak isteyenler, "Yaşlılar Haftası ne zaman 2022?" sorusunu araştırmaya başladı.

Her zaman saygı duymamız, korumamız ve sahip çıkmamız gereken değerlerimiz olan yaşlılar, mutlu olmayı fazlasıyla hak ediyor.

Devlet bu konuda gerekenleri yaparak,birçok yaşlı vatandaşımıza sahip çıkıyor ve onların mağdur olmasını engelliyor.

Özellikle koronavirüs zamanında çoğu Avrupa ülkesi yaşlılarını ölüme terk ederken, Trükiye'de ise durum farklı oldu.

Başta devlet olmak üzere yaşlısı olan birçok vatandaş, onları koruma üzerine bir politika izlemeyi tercih etti.

Bu kapsamda her zaman en iyi şeyleri hakeden yaşlılarımızı "Yaşlılar Haftası" geldiğinde düzenlenecek etkinliklerle mutlu edebiliriz.

Peki, Yaşlılar Haftası ne zaman 2022? İşte Yaşlılar Haftası'nın tarihi...

YAŞLILAR HAFTASI NE ZAMAN?

Yaşlı nüfus artış hızına paralel olarak yaşlılık ve yaşlı sağlığı konularında farkındalık yaratmak amacıyla “18–24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası” olarak anılmakta ve bu tarihlerde etkinlikler yapılmaktadır.

Yaşlılar Haftası etkinlikleri arasında huzurevlerinde, okullarda ve çeşitli kurumlarda, yaşlıların sağlık durumlarına uygun özel müzik, dans, el işi etkinlikleri, sinema gösterimi, gezi, mangal, tulum-kemençe eşliğinde mini konser gibi aktiviteler bulunmaktadır.