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Yazın en büyük fırsatı ŞOK’ta! Güneş kremleri dibe vurdu; 195 liradan başlıyor…

Yazın en büyük fırsatı ŞOK’ta! Güneş kremleri dibe vurdu; 195 liradan başlıyor… ŞOK'un 29 Mayıs Çarşamba günü için hazırladığı katalog, alışveriş meraklılarını heyecanlandırdı. Bu yaz ŞOK’a uğramadan tatile çıkmayın. Güneş kremlerini bir daha bu fiyata bulamazsınız. İşte ŞOK 29 Mayıs indirim kataloğu…