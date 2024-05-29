Yazın en büyük fırsatı ŞOK’ta! Güneş kremleri dibe vurdu; 195 liradan başlıyor…

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Her hafta merakla beklenen ŞOK kataloğu, 29 Mayıs 2024 Çarşamba günü için yayınlandı.
ŞOK, her Çarşamba ve Cumartesi günü sunduğu özel indirimlerle yine müşterilerinin yüzünü güldürüyor.
Bu haftanın sürpriz dolu aktüel ürünleri raflardaki yerini aldı.
Yazın olmazsa olmazı güneş kremlerinde büyük indirim var! ŞOK, cildinizi korumanız için ihtiyacınız olan güneş kremlerini uygun fiyatlarla sunuyor.
Tatile çıkmadan önce bu fırsatları mutlaka değerlendirin.
Erkek bakım ürünlerinde büyük indirimler başladı. Saç kesim makinesi, tıraş setleri ve daha birçok ürün bu hafta ŞOK'ta uygun fiyatlarla sizi bekliyor.
İşte ŞOK 29 Mayıs indirim kataloğu…