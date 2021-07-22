Yedigöller eşsiz manzarası ile görenleri büyülüyor

Kurban Bayramı'nda da ziyaretçilerini ağırlayan Yedigöller, seyrine doyulmaz bir manzara sunuyor. Doğal güzellikleri ve endemik bitki örtüsü ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunan ve Uluslararası Sakin Kentler Birliği tarafından Türkiye'nin 11. sakin kenti seçilen Yedigöller, bayramda da misafirlerini ağırlıyor.

Eşsiz manzarası ile ziyaretçilerini büyüleyen saklı cennet, Erzurum şehir merkezine 110 kilometre, Uzundere ilçe merkezine ise 20 kilometre mesafede bulunuyor.

YEŞİLLİKLER ARASINDA SIRALANAN GÖLLER

Tortum Gölü havzasından sızan suların oluşturduğu, irili ufaklı ve zümrüt gibi yeşillikler arasında sıralanan göllerden oluşan Yedigöller, yeşillikler arasında kaybolan eşsiz manzarasıyla görenleri büyülüyor.

Tortum Gölü'nün hemen altında, Ulubağ köyü içerisinde bulunan en büyük gölün denizden yüksekliği ise 800 metreyi buluyor.

DOĞA SPORLARINA İMKAN SAĞLIYOR

Yedigöller, doğal güzellikleri ve endemik bitki örtüsü ile Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen yerli turistlerin ilgi odağı oldu.

Yedigöller su sporları, buz tırmanışı ve birçok doğa sporuna imkan sağlamasının yanı sıra ekstrem sporlarda da adından söz ettiriyor.

"BURASI BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜNDEN İTİBAREN YOĞUN OLUR"

Uzundere sakinlerinden Hacı Musa Özkal, “Yedigöller, 6-7 yıl önce turistik alan olarak ilan edildi. Buranın güzelliğini bilenler hem piknik hem de tatil için burayı tercih ediyor.

Genellikle burası yoğun oluyor. Bayramın ilk günü değil ama ikinci ve üçüncü günü yoğun oluyor.” diye konuştu.