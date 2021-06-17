Yeni komplo teorisi: Koronavirüs aşısı olanlara metal yapışıyor mu?

Aşı olan bazı kişilerin kollarına metal maddelerin yapışmasının koronavirüs aşılarında çip olduğunu gösterdiği iddiası araştırılıyor. Peki gerçekten aşı olanlar metalleri çekiyor mu? İşte yanıtı...

Koronavirüs aşısıyla ilgili her gün yeni bir ilerleme sağlanırken özellikle sosyal medyada aşılarla ilgili söylentiler yaygın olarak ilgi çekiyor ve paylaşılıyor.

Genetik kodların değiştirilmesinden, milyonlarca kişinin bedenine mikroçipler yerleştirmeye kadar birçok söylenti 'kulaktan kulağa' yayılıyor.

Türkiye'de aşılama faaliyetleri günlük 1 milyon rakamlarına ulaşarak rekor kırarken, 35 yaş sınırına kadar gelindi. Yaklaşık 38 milyon vatandaş koronavirüse karşı aşılandı.

Son olarak sosyal medya platfromlarından yayılan aşı olanların kollarına metallerin yapıştığı, mıknatıs gibi tuttuğu ve bunun sebebinin aşılardaki çipler olduğu iddiaları gündeme geldi.

Vatandaşlar konuya dair merakla araştırmalar yaparken, bilim insanları tarafından yapılan açıklamalar gerçeği ortaya çıkardı. Peki koronavirüs aşısı olanlara mıknatısın yapıştığı doğru mu? Bu neden olur? İşte yanıtı...

KORONAVİRÜS AŞISI OLANLARA METAL YAPIŞIYOR MU?

Koronavirüs salgınıyla yeniden gündeme gelen özellikle aşı karşıtı grupların komplo teorileri, ilk modern aşının uygulandığı zamandan bu yana geçen yaklaşık iki yüzyıllık sürede hiçbir bilimsel temel bulamadı.

Bilim insanları, bazı kişilerin derilerine manyetik cisimlerin yapışmasını, tenlerinin yapısından kaynaklı sürtünmeye bağlıyor.

Koronavirüs aşısı ile insanlara mikroçipler yerleştirileceği iddiasının bilimsel bir dayanağı yok.

Ancak aşıdan bağımsız olarak vücuduna kaşık, magnet gibi metal cisimler yapıştırabildiğini iddia eden insanlarda bulunuyor.

Bilim dünyası, bu “manyetik insanlar”ın vücuduna mıknatıs ve benzeri cisimleri yapıştırabilmelerinin sebebini, tenlerinin diğerlerine göre daha elastik ve yapışkan hatta cilt tipine göre daha yağlı olmasından kaynaklanabileceği görüşünde.