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Yiğidolar Avrupa'da tur peşinde! Sivasspor - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yiğidolar Avrupa'da tur peşinde! Sivasspor - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Petrocub ve Dinamo Batum'u eleyerek yoluna devam eden Sivasspor, Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Peki, Sivasspor - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?