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- Yiğidolar Avrupa'da tur peşinde! Sivasspor - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Yiğidolar Avrupa'da tur peşinde! Sivasspor - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Petrocub ve Dinamo Batum'u eleyerek yoluna devam eden Sivasspor, Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Peki, Sivasspor - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 19.08.2021 - 18:15
Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptı.
Önce Petrocub'ı sonra da Dinamo Batum'u eleyen Yiğidolar, Kopenhag ile eşleşti.
Sivasspor, Kopenhag'ı geçerek UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek istiyor.
Maçı kaçırmak istemeyen taraftarlar ise Sivasspor - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Sivasspor - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
SİVASSPOR-KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
19 Ağustos 2021 Perşembe günü oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. İlk maçı evinde oynayacak Sivasspor, rakibini Yeni 4 Eylül Stadyum'unda ağırlayacak.
SİVASSPOR-KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?
Sivasspor'un bu zorlu mücadelesi, TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu maçı şifresiz olarak izleyebilecek.