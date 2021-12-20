Bursa Hayvanat Bahçesi sakinlerinin hayatları kameraya yansıdı. Amur kaplanı, tek sıçrayışta demirdeki eti kaparken, ayılar ise toprağın altına gizlenen balıkları elleriyle koymuş gibi buldu.

Dünya standartlarında 206 bin metrekare alana kurulu Bursa Hayvanat Bahçesi, hayvanların doğal ortamlarını aratmıyor.

Hayvanat bahçesinde günlük takip edilen hayvanlar, daha uzun süre yaşama imkanı buluyor.

DOĞAL ORTAMLARINDAKİ HAYATI YAŞIYORLAR

İdari binalar, hayvan mutfağı, hayvan kliniği ve iyileştirme merkezi, sosyal tesisleri ve eğitim ünitelerinin bulunduğu hayvanat bahçesi, yüzden fazla türde yaklaşık bin 200 hayvana ev sahipliği yapıyor.

Aslan, zürafa, zebra, leopar, geyik, maymun, boz kurt, lama, lemur, penguen, fok balığı ve kuş türlerinin yer aldığı hayvanat bahçesinde kaplan ve ayının beslenmesi doğal yaşam ortamlarındaki gibi sağlanıyor.

Yırtıcı hayvanların beslenme anları nefes kesti ViDEO

TEK SIÇRAYIŞTA ETİ KAPAN KAPLAN

Direğin üzerine bakıcısı tarafından asılan etin kokusunu alan amur kaplanı, gözüne kestirdiği eti tek hamlede kaptı.

Afiyetle etini yiyen kaplan, bu egzersizlerle ormanda yaşamış gibi zinde ve çevik kalıyor.

TOPRAĞI KAZIP BALIK ÇIKARTTILAR

Ayıların da balık avı, aynı kaplan gibi saniyeler sürdü. Bakıcılarının toprak altına gizlediği balıkların kokusunu alan ayılar, elleriyle koymuş gibi balıkların yerini buldu.

Toprağı hızla pençeleriyle kazan ayılar, balığın ortaya çıkmasıyla birbirine tepki gösterdi. Daha sonra diğer balıkları da bulan ayılar, bir köşeye çekilerek avlarını keyifle yedi.

"BAKIMLARI İYİ OLDUĞU İÇİN ÖMÜRLERİ UZUN OLUYOR"

Hayvanat Bahçesi Koordinatörü Erdem Saker, “Bizler burayı Avrupa Hayvanat Bahçeleri standartlarında kurduk. Bu da şu demek oluyor, hayvanların doğal ortamında yaşamaya uygun alanlar oluşturmak. Bugün herhangi bir Avrupa Hayvanat Bahçesi'ne gidin, orada aslan nasıl yaşıyorsa, burada da öyle yaşıyordur. Mümkün olduğu kadar o hayvanın doğal yaşam yapısına uygun ortamlar oluşturuluyor. Mesela bizim alanımızda ayı suya da giriyor, tırmanıyor da. Beslenirken tabiatta ne yiyorsa ona benzer gıdalar veriliyor. Hangi zamanlarda beslenmesi gerekiyorsa ona göre planlanıyor. Burada bakım daha iyi olduğu için ömürleri de uzun oluyor.” diye konuştu.