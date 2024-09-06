Yozgat Erkekli Köyü'nün kadın muhtarı: Köyümüz 5 seneye Paris olur Yozgat’ın merkeze bağlı 60 haneli Erkekli Köyü'nün kadın muhtarı İfakat Karakoç, köyün 20 yıllık su sorununa çözüm buldu. 'Erkeklerden daha çok çalışıyor' denilen Karakoç, yaptığı işlerle köylülünün kalbini fethetti.

İHA

Yozgat'ta yaşayan İfakat Karakoç, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde erkek rakibine fark atarak köyüne muhtar seçildi.

Görevinin 6. ayında devlet desteği ile köyüne birçok hizmet kazandıran Karakoç, tüm köyün takdirini topladı.

20 YILLIK SU SORUNUNU ÇÖZDÜ

İlk olarak Erkekli köyünün 20 yıllık su sorununa kökten çözüm bulmak isteyen muhtar Karakoç, köyün farklı bölgelerine 3 farklı sondaj vurdurarak çıkan suyu köy şebekesine bağlattı.

İçme suyu sorunu çözülen köyde köy içi yolları ve şehir bağlantı yolları da yeniden yapıldı.

KÖY HALKININ GÖNLÜNE GİRDİ

Çocuk parkı ve mezarlık çevre düzenleme çalışmaları gibi hizmetlerinde tamamlandığı köyde kanalizasyon sorunları da çözüme kavuşturuldu.

Köy azaları ile birlikte köyü karış karış gezen muhtar Karakoç, köylünün sorunlarını dinleyerek çözüm yolları arıyor.

Köyde yapılan her işin başında yer alan ve işleri bizatihi takip eden kadın muhtar, köy halkının da gönlüne giriyor.

"KÖYÜMÜZ 5 SENEYE PARİS OLUR"

Köy sakinlerinden Ziyade Tunçal, muhtar İfakat Karakoç’un çalışmalarından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Köyümüzün adı Erkekli, muhtarımız da kadın. Kadın muhtar seçtiğimiz için de çok mutlu olduk. Kadınlara kapılar sonuna kadar açık oluyor, erkeklerin yapamadığı işi yapıyoruz.

Muhtarımız mezarımızı temizledi, köyümüzün su sorunu giderildi. Muhtarımızın çalışmalarından memnunuz. Daha senesi dolmadı böyle çalışırsa 5 seneye kadar köyümüz inşallah Paris olur” dedi.

"DAHA ÇOK İŞ YAPACAĞINDAN EMİNİZ"

Gülseren Demir ise 20 yıllık su sorunun çözüldüğünü söyleyerek, “Biz muhtarımızın çalışmalarından memnunuz, 20 senelik su sorununu çözdü, köyümüze sonda vurdurdu, sularımız çok kesiliyordu şimdi her gün akıyor. Daha çok iş yapacağından eminiz, mezarlarımız temizlendi, yolarımız yapılıyor” şeklinde konuştu.

"ERKEK MUHTARLARDAN DAHA ÇOK ÇALIŞIYOR"

Köy bekçisi Cevat Demir de, “Muhtarımız köyümüzün sorunlarını çözdü, suyumuzu getirdi, yollarımızı yaptırdı. 20 yıllık su sorunumuzu çözdü. Daha yapacağı çok iş var, erkeklerden daha çok çalışıyor, görülen köy kılavuz istemez hizmetlerinden memnunuz” ifadelerine yer verdi.

"KÖYÜMÜZÜN ADI ERKEKLİ AMA KADIN OLARAK BENİ SEÇTİLER"

31 Mart seçimlerinde muhtarlığı 84 oy ile aldığını söyleyen Muhtar İfakat Karakoç ise muhtarlığı severek yaptığını belirterek, “Köylümüz beni seçti ben elimden geldiği kadar her hizmeti yapmaya çalışıyorum. Köyümüzün 20 yıllık su sorununu vardı onu çözdüm. Mezarlığımızı temizledik, yollardaki sorunları yama yaptırarak çözdük.

Köyümüzü düzene sokmaya başladık. İnşallah daha da devam edeceğiz. Köyümüzün adı erkekli ama kadın olarak beni seçtiler. Halkımızın sorunlarını, dertlerini dinliyoruz, içimizden gelerek bu işi yapıyoruz, severek muhtarlığı yapıyorum sonuna kadar da gider inşallah” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)