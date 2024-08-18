Yozgat’taki kanyonda kayaların oluşturduğu insan silueti ziyaretçi çekiyor Yozgat ve Çorum arasında yüksek kayalardan oluşan Kazankaya Kanyonu'nun bir bölümünde, yatmış bir insan silueti görülüyor. Boğazında bir kolyenin de görüldüğü söylenen insan silueti, ilgi uyardırıyor.

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ANKA

Türkiye'de dağlar ve kanyonlardaki sarp kayalıkların oluşturduğu insan siluetleri ilgi görüyor.

Ardahan'ın Damal ilçesinde havanın açık ve güneşli olduğu zamanlarda ortaya çıkan Atatürk silüeti takip edilenler arasında yer alıyor.

Karadağlar'ın eteğine yanındaki tepenin gölgesinin düşmesiyle oluşan Atatürk silüeti, çevre il ve ilçelerden gelen binlerce ziyaretçiyi seyir terasında buluşturuyor.

Silüetin ortaya çıkışını izleyen ziyaretçilerin radarında, bu kez Yozgaz'ta beliren manzara var.

KONYONDA İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER

Yozgat’ın Aydıncık ilçesinin Kazankaya Mahallesi’nden başlayıp, Çorum İncesu'ya kadar uzanan 12 kilometre uzunluğunda sarp kayalardan oluşan, içerisinden Çekerek Irmağı sularının aktığı kanyon, doğal güzelliğinin yanında ilginç görüntüleriyle de dikkat çekiyor.

Burada, yamaç kayaları üzerine işlenmiş 1,5 metre yükseklikteki bereket ve bolluğu simgeleyen av tanrıçası "Kibele" kabartması yer alıyor.

SAKLI CENNETTE İNSAN SİLUETİ

Benzersiz doğası ile herkesi kendisine hayran bırakan ve MÖ 2'nci Yüzyıl'da avlak olarak kullanılan kanyon halk arasında "saklı cennet" olarak adlandırılıyor.

Aydıncık İlçesi'ndeki kanyonun yüksek kayalarının tepesindeki yatar durumda insan silueti görenleri kendisine hayran bırakıyor.

"BOYNUNDA KOLYE VAR"

Heykeltıraş Erol Gürgen, kayaların oluşturduğu bu insan siluetinin boyun kısmında ise bir kolyenin bulunduğuna dikkat çekiyor.

"GÖZ KAPAĞINA KADAR BELLİ"

Gürgen, kanyonda kayaların oluşturduğu insan siluetini göstererek, “İnsan siluetinde Kazankaya Kanyonu, yatmış bir insan silueti var. Göz kapağına kadar bellidir. Dikkat ederseniz göz kapağı, burnu, çenesi ve yatmış vaziyette bir insan silueti görünüyor. Gerdanında, boğazında da bir takı var.” dedi.