Yüksekovalı dağcılar dolu ve tipiye aldırış etmedi Türkiye'nin huzur ortamı gelmeden önce terörle anılan sınır dağları şimdi dağ turizmi ile anılıyor.

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İHA

Dağcılar, düzenlenen özel programlarla Türkiye'nin sınırlarındaki dağları keşfetmeye devam ediyor.

Hakkari’de Yekdasder Spor Kulübü ve turizm üyeleri, dolu ve tipiye rağmen 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağlarının karlı zirvesine doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Sporcular, her hafta olduğu gibi bu hafta da bölgenin saklı güzelliklerini tanıtmaya devam ediyor.

10 KİŞİ, 4 BİN 135 RAKIMLI CİLO DAĞI'NA ÇIKTI

Sabah saatlerinde Yüksekova ilçesinin Cengiz Topel Caddesi’nde bir araya gelen 10 kişilik grup, 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı’na yürüyüş gerçekleştirdi.

DOLU VE TİPİ YOLLARINDAN DÖNDÜREMEDİ

Bölge rehberi Beşir Tertemiz’in öncülüğünde tırmanışa geçen grup, dolu ve tipiye rağmen zirve yapmayı başardı.

"ZORLU KOŞULLARA RAĞMEN EKİBİMİZ ZİRVE YAPMAYI BAŞARDI"

Zorlu hava şartlarına rağmen zirve yaptıklarını belirten Yekdasder Spor Kulübü Başkanı Suat Öztekin, şu ifadeleri kullandı:

Yurt dışından Ağrı Dağı turları ile gelen Ermenistan grubu öncülüğünde yaptığımız Reşko Cilo Zirve faaliyetini gerçekleştirdik. Bu zorlu tırmanışta rehberimiz Beşir Tertemiz’i gönülden tebrik ederiz. Hava şartlarının çok zor olduğu bu tırmanışta yağmur, dolu ve tipi ile mücadele eden ekibimiz, zirve yapmayı başardı. Hakkari’de dağ turizmini geliştirme konusunda üzerimize düşeni yapmaktayız.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)