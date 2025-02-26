Yurt genelinde hava durumu

Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günün hava raporunu yayınladı.

Yayınlana hava raporuna göre, yurdun genelinde sıcaklıklar yavaş yavaş artmaya başlayacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan nota ayrıca; "Yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimleri ile Sivas, Denizli ve Burdur ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı; Sinop kıyılarının yağmur ve karla karışık yağmurlu; Antalya ve İzmir'in batı kesimleri ile Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HANGİ BÖLGELERDE YAĞIŞ VAR

Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor." notu düşüldü.

BÖLGELERDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, puslu, yer yer sisli

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu, yer yer sisli

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, puslu, yer yer sisli

KOCAELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Denizli çevrelerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı, akşam saatlerinden sonra İzmir'in batı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı çevreleri akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

MANİSA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının çok bulutlu, Batı Akdeniz'in batısının yağışlı, kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, Burdur çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı çevreleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 1°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmurlu

ZONGULDAK °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere Doğu Karadeniz kıyı illerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

SAMSUN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

AMASYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Van'ın kuzey ve doğu çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -5°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey çevreleri hafif kar yağışlı

KARS °C, -6°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

MALATYA °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu