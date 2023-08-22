Yurtta hava durumu! Sıcaklıklar artmaya devam edecek... Meteoroloji, 22 Ağustos 2023 Salı günü hava durumu raporunu yayınladı. Dışarı çıkacaklar planını bu rapora göre yapabilecek. Yayınlanan raporda ise İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa'da sıcaklıkların 30 dereceden fazla olduğu görüldü.

ensonhaber.com

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre:

Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu'nun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Bölgelerde hava durumu

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 41°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu lçelerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık