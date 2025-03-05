Bolu'da 'şifalı' suya yoğun ilgi: Kilometrelerce yol gidiyorlar

İHA

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Fındıcak köyü Sarıcalar mevkiinde bulunan çeşme, böbrek ve safra kesesi rahatsızlıkları yaşayan vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

Yıllardır akan çeşme, hayırsever bir vatandaş tarafından yaptırılarak daha kullanışlı hale getirildi.

VATANDAŞLAR AKIN EDİYOR

Çevre halkı, kışın soğuk günlerinde bile donmadan akmaya devam eden çeşmenin suyunun şifalı olduğunu iddia etti.

Su bidonlarına litrelerce su dolduran vatandaşlar, şifalı olduğu iddia edilen suyu evlerine götürüyor.

"AYDIN'DAN BİLE GELEN VAR"

Fındıcak köyü vatandaşı İsmail Aksöz, şu ifadeleri kullandı: