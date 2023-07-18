Ölüm, bir çocuğu daha teğet geçti…
İstanbul’un Zeytinburnu ilçesi Beştelsiz Mahallesi'nde bulunan iş yerinde oturan Fethi Ahmet Murat, telefonuna bakarken bir anda dışarıdan sesler duydu.
Daha ne olduğunu anlamadan bir kadın iş yerine girdi ve çocuğunun boğazına şeker kaçtığı söyledi.
Eliyle sırtına vurdu, şekeri çıkardı
Kendisinden yardım isteyen kadın için hemen yerinden fırlayan Murat, soğukkanlılıkla çocuğu kucakladı ve eliyle sırtına vurdu.
Murat’ın müdahalesiyle çocuğun boğazına takılan şeker yere düştü.
"Ölmesine az kalmıştı"
Yaptığı müdahalede başarılı olan Fethi Ahmet Murat, yaşadıklarını şöyle anlattı:
Sosyal medyada gezdiğim esnada bir kadın koşarak dükkana girdi. ‘Çocuğumun boğazına şeker kaçtı’ dedi. Ben koşarak çocuğun yanına gittim, sırtına vurdum, şekeri çıkardı. Çocuğun ölmesine az kalmıştı. Elimde can çekişiyordu. Şekeri çıkardığımda rahatladı. Çocuğa herhangi bir şey olmadı. Herhangi bir ilk yardım eğitimi almadım. Videosunu seyretmiştim, o aklımda kalmış. Benim çocuğum da olabilirdi, fark etmiyor. Çocuğu kurtarmanın mutluluğunu yaşıyorum.