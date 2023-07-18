Zeytinburnu’nda boğazına şeker takılan çocuğu esnaf kurtardı Annesi ile sokakta yürüdüğü esnada boğazına şeker takılan çocuğu, esnafın soğukkanlılığı kurtardı. Esnafın çocuğa müdahale ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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İHA

Ölüm, bir çocuğu daha teğet geçti…

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesi Beştelsiz Mahallesi'nde bulunan iş yerinde oturan Fethi Ahmet Murat, telefonuna bakarken bir anda dışarıdan sesler duydu.

Daha ne olduğunu anlamadan bir kadın iş yerine girdi ve çocuğunun boğazına şeker kaçtığı söyledi.

Eliyle sırtına vurdu, şekeri çıkardı

Kendisinden yardım isteyen kadın için hemen yerinden fırlayan Murat, soğukkanlılıkla çocuğu kucakladı ve eliyle sırtına vurdu.

Murat’ın müdahalesiyle çocuğun boğazına takılan şeker yere düştü.

"Ölmesine az kalmıştı"

Yaptığı müdahalede başarılı olan Fethi Ahmet Murat, yaşadıklarını şöyle anlattı: