Zonguldak'ta ölümden döndü: Hayata tutunmaya çalışıyor

20 ay önce elektrik akımına kapılan adam, 39 gün kaldığı yoğun bakımdan çıkınca doktorların 'yaşama tutunması zor' demesine rağmen hayatına devam etmeye çalışıyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 39 yaşındaki Turgay Altay kaynak ustası olarak çalışıyordu.

20 ay önce çalıştığı firmada elektrik akımına kapılan Altay'ın vücudunun yüzde 80’inde yanıklar oluştu.

"YAŞAMA TUTUNMASI ZOR"

39 gün boyunca yoğun bakımda kalan Altay, doktorların 'yaşama tutunması zor' demesine rağmen yoğun bakımdan çıkarak hayati tehlikeyi atlattı. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra cilt nakli ve birçok operasyon geçiren Altay, ayağa kalkmak için fizik tedavi görmeye başladı.

KASLARINI YAVAŞ YAVAŞ GÜÇLENDİRİYOR

Kalçasında oluşan kireçlenmeden dolayı yürüyemeyen Turgay Altay, evine kurulan vinç yardımıyla çalışmalarını sürdürdü. Azimle yürüyeceği günü bekleyen Altay, çalışmaların sonucunda henüz ayağa kalkamasa da kollarındaki kasları güçlendirmeyi başardı.

"YÜRÜMEK İSTİYORUM"

Evli ve 2 çocuk babası Turgay Altay, ayağa kalkacağına inandığını ve çalışmaya devam ettiğini ifade ederek, "Şu anda ki durumum 20 ay öncesine kadar çok daha iyi. Normalde bu şekilde oturduğum zaman batmalar oluyordu. O batmalar şu anda geçti. Yürümek istiyorum.” dedi.

DİNLENİRKEN BİLE AĞRISI GEÇMİYORDU

Altay'ın doktoru, kalçasındaki kireçlenme nedeniyle yürüyemediğini ve yaptıkları ameliyatla kalça protezi taktıklarını söyleyerek, "Her iki kalçası da çok ciddi kısıtlı ve ankiloz dediğimiz kısıtlama ve çok ciddi ağrıları olan, istirahatte de ağrıları olan bir hastamızdı. Dinlenmekle geçmiyordu. Her iki kalçasına da kalça protez ameliyatı yaptık. Şimdi hastamız rahatça oturabiliyor. Ayaklarında şu an güçsüzlüğe bağlı sıkıntıları var. O yüzden tam ayağa kalkamıyor. Ancak yavaş yavaş ayağa kalkması için egzersizlere başladık. İnşallah ayağa kalkacak." ifadelerini kullandı.

















