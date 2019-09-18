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Yaşaması zor görünen ikizler hayata tutundu

İngiltere'de, annelerinin karnındayken çok ağır bir ameliyat geçiren ikiz kardeşlere doktor yaşama şansı vermedi, ancak onlar direndi. O ikizler, şimdilerde sosyal medya fenomeni...

Detay Haber | 18.09.2019 - 17:04..
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İngiltere'nin Essex şehrinde yaşayan Jayde ve Marcus White çiftine, ikiz bebekleri olacağı söylendi.

ANNE VE BABANIN ZOR KARARI

Haberi duyunca çok mutlu olan genç çiftin dünyası, doktorların verdiği bir haberle adeta karanlığa gömüldü. İkiz bebeklerinin aynı dolaşım sistemine sahip olduğunu öğrenen anne ve baba, zor bir operasyon için onay vermek zorunda kaldı.

Yaşaması zor görünen ikizler hayata tutundu

DOKTORLAR UMUTSUZ KONUŞTU

Operasyon yapıldı, ancak doktorlar hiç umutlu konuşmadı. Onlara göre, ikizlerin yaşama şansı sadece yüzde 10 düzeyindeydi.

Yaşaması zor görünen ikizler hayata tutundu

ZOR GÜNLER GEÇTİ, İKİZLER BÜYÜDÜ

Aradan aylar geçti ve o ikizler hayata tutunmayı başardı. 33 haftalık olarak dünyaya gelen ikiz bebekler Rocco ve Jenson, zor süreçleri atlatıp sağlıklı birer bebek olarak büyüdü.

Yaşaması zor görünen ikizler hayata tutundu

120 BİNDEN FAZLA TAKİPÇİLERİ VAR

Sevimlilikleriyle herkesi kendilerine hayran bırakan Rocco ve Jenson'ın, şu anda sosyal medya hesabı Instagram'da 120 binden fazla takipçisi bulunuyor. İkiz kardeşler, aynı zamanda birçok çocuk ürünü için modellik de yapıyor.

Yaşaması zor görünen ikizler hayata tutundu

Yaşaması zor görünen ikizler hayata tutundu

Yaşaması zor görünen ikizler hayata tutundu

Yaşaması zor görünen ikizler hayata tutundu

Yaşaması zor görünen ikizler hayata tutundu

Yaşaması zor görünen ikizler hayata tutundu

Yaşaması zor görünen ikizler hayata tutundu

Yaşaması zor görünen ikizler hayata tutundu

Yaşaması zor görünen ikizler hayata tutundu

Yaşaması zor görünen ikizler hayata tutundu

Yaşaması zor görünen ikizler hayata tutundu

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