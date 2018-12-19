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Yaşanan elektrik kesintilerinin sebebi fareler çıktı

Antalya'da halk sürekli yaşanan elektrik kesintilerini görevlilere bildirdi. Şikayetler üzerine durumu incelemek için gelen ekipler, ana kablonun fareler tarafından kemirildiğini öğrendi.

DHA | 19.12.2018 - 19:53..
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Alanya ilçesinde eğlence yerleri, restoran ve kafelerin ağırlıkla çoğunla bulunduğu Hükümet Caddesi üzerinde sürekli yaşanan elektrik kesintisi cadde üzerindeki esnaf ve vatandaşları isyan ettirdi.

KESİNTİLER YETKİLİLERE İHBAR EDİLDİ

Kesinti ihbarı üzerine Akdeniz Elektrik Dağıtım Şirketi’ne (EDAŞ) bağlı ekipler, caddeye gelerek kesinti yaşanan bölgedeki hatları inceledi. Trafodan çıkan ve yer altından dağıtımı yapılan ana kablonun fareler tarafından kemirildiği ortaya çıktı.

Kabloyu kemirerek yüksek gerilime kapılan ve kömürleşen fareyi çıkaran ekipler kabloyu onararak caddeye elektrik verdi.

Yaşanan elektrik kesintilerinin sebebi fareler çıktı

"ELEKTRİK KESİNTİLERİ YÜZÜNDEN MAĞDUR OLDUK"

Kesintinin yaşandığı caddedeki restoran işleten Cihat Doğan, sahibi olduğu iş yerinin 2 gündür elektrik kesintilerinden dolayı mağdur olduğunu dile getirdi. Doğan, “Sürekli elektrik kesintisi yaşıyorduk. İşletmem kafe ve restoran olduğu için, yemeklerin hazırlanması, ısıtma ve aydınlatma sürekli kesintiye uğruyordu. Elektriğin düzensiz akımla gelmesi de bizi mağdur etti. Ekipler geldi ve incelediler. Bizi bu kadar zor durumda bırakan fareymiş. Görünce çok şaşırdık” dedi.

Yaşanan elektrik kesintilerinin sebebi fareler çıktı

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