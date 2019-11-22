Yaşar Büyükanıt eşinin yanına defnedilecek

4 gün önce vefat eden eşinden sonra, dün sabah saatlerinde kalp yetmezliğinden yaşamını yitiren eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, cumartesi günü İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak.
CENAZE TÖRENİ
Yaşar Büyükanıt'ın, cumartesi günü Selimiye Camii'inde öğle namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.
EŞİNİN YANINA DEFNEDİLECEK
Yaşar Büyükanıt'ın cenazesi, eşinin 4 gün önce defnedildiği mezarın yanına defnedilecek. Karacaahmet Mezarlığı’nda bulunan Filiz Büyükanıt’ın mezarının yanının, Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ın defnedilmek üzerek kazıldığı belirtildi.