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Yaşar Büyükanıt eşinin yanına defnedilecek

Hayatını kaybeden eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın, cenaze töreni zamanı netleşti.

İHA | 22.11.2019 - 09:42..
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4 gün önce vefat eden eşinden sonra, dün sabah saatlerinde kalp yetmezliğinden yaşamını yitiren eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, cumartesi günü İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak.

CENAZE TÖRENİ

Yaşar Büyükanıt'ın, cumartesi günü Selimiye Camii'inde öğle namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.

Yaşar Büyükanıt eşinin yanına defnedilecek

EŞİNİN YANINA DEFNEDİLECEK

Yaşar Büyükanıt'ın cenazesi, eşinin 4 gün önce defnedildiği mezarın yanına defnedilecek. Karacaahmet Mezarlığı’nda bulunan Filiz Büyükanıt’ın mezarının yanının, Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ın defnedilmek üzerek kazıldığı belirtildi.

Yaşar Büyükanıt eşinin yanına defnedilecek

Yaşar Büyükanıt eşinin yanına defnedilecek

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