Yaşar Büyükanıt'ın cenaze töreni

Otomobiliyle drift yapan sürücüye 5 bin TL ceza kesilirken, ehliyetine 60 gün süre ile el konuldu.

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Burak, kendisine hırsız diyenlere çiçek verdi

Konyaspor deplasmanında Beşiktaş'ı karşılamaya gelen taraftarlardan biri Burak Yılmaz'a "hırsız" diye bağırdı. Milli futbolcu ise bu taraftara çiçek verdi.