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Yaşar Büyükanıt'ın cenaze töreni

Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, bugün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

İHA | 23.11.2019 - 13:22..
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Yaşar Büyükanıt'ın cenaze töreni

79 yaşında tedavi gördüğü hastanede solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 25. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşarbüyükanıt'a bugün veda edildi.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Perşembe günü vefat eden Büyükanıt'ın cenazesi de oldukça kalabalıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden görev yapmış birçok asker cenaze törenine katıldı.

24'üncü Genel Kurmay Başkanı Hilmi Özkök, 26'ıncı Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Selimiye Camisi'nde hazır bulundu.

Yaşar Büyükanıt'ın cenaze töreni

KARACAAHMET MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLECEK

Sabah saatlerinde ise Birinci Ordu Komutanlığı'nda bir askeri töreni düzenlendi. Törenin ardından Büyükanıt'ın naaşı askerlerin omuzunda Selimiye Camisi'ne getirildi.

Büyükanıt'ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

Yaşar Büyükanıt'ın cenaze töreni

EŞİ KENDİSİNDEN 4 GÜN ÖNCE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt da 4 gün önce hayatını kaybetmişti.

Yaşar Büyükanıt'ın cenaze töreni

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