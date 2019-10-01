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Yaşar İpek 3 gün cezaevinde yatacak

Yaşar İpek, hakkında bulunan 1 ay süreyle uzaklaştırma ve koruma tedbiri kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 gün cezaevinde yatacak.

Haber Merkezi | 01.10.2019 - 07:14..
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Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek boşanma aşamasında olduğu Yaşar İpek hakkında kendisine psikolojik şiddet uyguladığı gerekçesiyle zorlama hapsi talebinde bulunmuştu.

Yaşar İpek 3 gün cezaevinde yatacak

1 AY UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI

Mahkeme Yaşar İpek'in, Seren Serengil'e ilişkin 1 ay uzaklaştırma kararı olduğu sürede, Serengil'in aleyhine konuştuğu iddiasıyla ve bunu kitle iletişim araçları aracılığıyla yaptığı gerekçesiyle 3 gün zorlama hapsinde tutulmasına karar verdi.

METRİS'E GÖTÜRÜLECEK

Hakkında 3 gün zorlama hapis kararı çıkartılan Yaşar İpek, bugün İstanbul Adalet Sarayı'na gelecek. İpek, işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis ekipleri eşliğinde Metris Cezaevi'ne götürülecek ve Cuma gününe kadar cezaevinde kalacak.

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