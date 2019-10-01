Seren Serengil, Yaşar İpek'in kendisine psikolojik şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında "zorlama hapsi" talebinde bulunmuştu.

Mahkeme, İpek için 1 ay uzaklaştırma kararı vermişti. Bu süre zarfında Yaşar İpek'in basına Seren Serengil hakkında konuşması da yasaktı.

METRİS CEZAEVİ'NDE YATACAK

Bu süreçte Serengil'in aleyhine konuştuğu gerekçesiyle Yaşar İpek'e 3 gün hapis cezası verildi. İpek, bugün evrakların hazırlanmasının ardından Metris Cezaevi'ne götürülecek ve cuma günü tahliye edilecek.

Yaşar İpek cezaevine giriyor ViDEO