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Yaşar İpek cezaevine giriyor

Seren Serengil ile ilgili konuşmasının yasak olmasına rağmen basına açıklama yapan Yaşar İpek, 3 gün hapis cezası aldı.

Haber Merkezi | 01.10.2019 - 10:33..
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Seren Serengil, Yaşar İpek'in kendisine psikolojik şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında "zorlama hapsi" talebinde bulunmuştu.

Mahkeme, İpek için 1 ay uzaklaştırma kararı vermişti. Bu süre zarfında Yaşar İpek'in basına Seren Serengil hakkında konuşması da yasaktı.

METRİS CEZAEVİ'NDE YATACAK

Bu süreçte Serengil'in aleyhine konuştuğu gerekçesiyle Yaşar İpek'e 3 gün hapis cezası verildi. İpek, bugün evrakların hazırlanmasının ardından Metris Cezaevi'ne götürülecek ve cuma günü tahliye edilecek.

Yaşar İpek cezaevine giriyor ViDEO

Yaşar İpek cezaevine giriyor

Yaşar İpek cezaevine giriyor

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