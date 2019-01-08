Yaşayan dillerin 6'ıncı sınıf ders kitapları hazır

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye'de yaşayan dilleri ve lehçeleri gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla ortaokul öğrencilerine yönelik başlattığı seçmeli 'Yaşayan Diller ve Lehçeler' programı kapsamında hazırlanan Arnavutça ve Boşnakça 6. sınıf ders kitapları tamamlandı.

EĞİTİME UYGUN GÖRÜLDÜ

Trakya Üniversitesi (TÜ) ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında hazırlanan kitaplar, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Talim ve Terbiye Kurulu'nun onayının ardından yayımlandı.

6'INCI SINIFLAR İÇİN KİTAPLAR HAZIR

TÜ Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölüm Başkanı ve Dekan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Seda Taş, daha önce hazırladıkları ve ders kitabı tarafından okullarda okutulan 5. sınıf Arnavutça ve Boşnakça kitabının 6. sınıflar için olanın da tamamlandığını söyledi.

ÖĞRENCİLERİN SEVİYESİNE UYGUNLUĞU ARAŞTIRILDI

Kitabın uzman öğretim üyeleri tarafından hazırlandığını aktaran Taş, "Arnavutça ve Boşnakça kitaplar editörler kontrolünden de geçerek öğrencilerin seviyelerine uygun olup olmadığı, alıştırmaların dil öğretimine uygun olup olmadığı kontrol edildi. Grafik tasarımları da Güzel Sanatlar Fakültemiz tarafından yapıldı. Kitabın dijital ortamdaki ses kayıtları da Arnavutça ve Boşnakça hocalarımız tarafından yapıldı. Şu anda 6. sınıf kitaplarını bitirmiş bulunmaktayız. 6. sınıf kitaplarının seviyesi 5. sınıf kitaplarına göre daha yüksek. Dört beceriye yönelik. Bu beceriler dinleme, okuma, anlama ve yazma odaklı." diye konuştu.

İNTERNET SİTESİNDE OKUNABİLECEK

Taş, Arnavutça ve Boşnakça öğrenmek isteyenlerin bu kitapları Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile TÜ Edebiyat Fakültesi internet sitesinden indirebileceklerini kaydetti.

7'İNCİ SINIFLAR İÇİN DE HAZIRLIKLAR VAR

Yaşayan dillerin kaybolmaması için TÜ'nün önemli bir vazifeyi yerine getirdiğinin altını çizen Taş, adı geçen dillerin 7. sınıflar ders kitabının da tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

"YABANCI ÖĞRENCİLERE HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERİYORUZ"

Arnavut ve Boşnaklarla Osmanlı Devleti'nden gelen ortak tarihe sahip olunduğunu anlatan Taş, "Birçok konuda paylaşımımız çok, aynı coğrafyayı paylaşıyoruz. Çok yakın ve kardeş milletleriz. Bunun en iyi örneği de fakültemizde 200, üniversitemizde 3 bin 300 yabancı uyruklu öğrencimiz eğitim görüyor. Kendilerine de her türlü desteği sağlıyoruz." dedi.