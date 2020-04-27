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Yasemin Allen: Karantina uyandırıcı bir deneyim oldu

Güzel oyuncu Yasemin Allen, Daniel Donskoy'la yaptığı canlı yayında, karantina süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi |
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Yasemin Allen: Karantina uyandırıcı bir deneyim oldu

Yasemin Allen, daha önce “Strike Back” dizisinin 8. sezonunda aynı seti paylaştığı Rus oyuncu Daniel Donskoy ile İngilizce canlı yayın yaptı.

"RUS AJANI GİBİYDİN"

Donskoy’un “Birlikte oynarken gerçek bir Rus ajanı gibiydin, inanılmazdın.” sözlerine Allen, şöyle karşılık verdi:

"YETİŞKİNLER İÇİN ÇOCUK PARKI GİBİYDİ"

“Her zaman biraz erkek çocuğu gibiydim zaten ama koordinasyon konusunda o dizide çok şey öğrendim. Yetişkinler için çocuk parkı gibiydi. Türkiye’de romantik komedi ve dramalarda yer aldım ama ‘Strike Back’ benim için farklı bir deneyimdi.”

"SADECE KENDİMİ  DÜŞÜNMÜYORUM"

Pandemi hakkında da konuşan Allen, “Kendimi düşünmektense herkesi düşünmeye başladım. Birçok perspektif kazandım ve uyandırıcı bir deneyim oldu benim için. Bundan sonrasını düşünecek olursak filmde ve dizide yer almak zorlaşacak ve bağımsız sinemaya, online dizilere bakacağız gibi görünüyor.” dedi.

Yasemin Allen: Karantina uyandırıcı bir deneyim oldu

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